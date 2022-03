On est le 8 mars et le gouvernement montre des mecs qui parlent aux mecs (ce n’est pas une vanne)

8 mars 2022. N’écoutant que son courage, le gouvernement français donne la parole aux personnes que le monde entend trop peu, surtout pendant la journée internationale des droits des femmes : les hommes.

On parle du congé menstruel, on parle du congé parental, mais y a pas un petit congé féministe qui s’organiserait, là, bientôt ? On pourrait pas caler un jour férié le 8 mars ? Parce qu’avec toutes les conneries auxquelles on doit assister, franchement, on mérite une RTT.

Quand ce n’est pas Libération qui publie la lettre d’un violeur, c’est la police nationale du Puy-de-Dôme qui décide de célébrer les hommes. Et quand ce n’est pas le candidat Macron 2022 qui s’engage de nouveau sur une « grande cause » de son futur quinquennat (ça ne s’invente pas), c’est le gouvernement qui donne la parole aux mecs le 8 mars.

On ne sait plus quoi faire, au bout d’un moment.

La Lettre aux hommes de demain, choix audacieux du gouvernement

Athlètes, animateurs, chanteurs : divers hommes célèbres de tous horizons se succèdent dans ce spot publié par le gouvernement en ce 8 mars 2022 déjà peu inspirant, et déroulent la Lettre (de la France, j’imagine) aux hommes de demain.

#8mars | Violences, accès à l'éducation, inégalités salariales… Les droits fondamentaux des femmes ne sont toujours pas pleinement respectés. C’est inacceptable.



Cher homme de demain, tu seras le meilleur des hommes : celui qui s’engage pour l’Égalité.#NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/fDJqfxYz0r — Gouvernement (@gouvernementFR) March 8, 2022

Est-ce qu’on y challenge la société patriarcale dont les racines sont bien implantées, même en France ? Est-ce qu’on y interroge l’hégémonie de la virilité toxique dans la société française ? Est-ce qu’on y voit des hommes se confronter à leurs privilèges et à la façon dont ils perpétuent les inégalités ? Est-ce qu’on voit une remise en question des stéréotypes de genre ?

Bien sûr que non, vous avez cru quoi.

Gneugneugneu, les droits des femmes sont en danger « dans une grande partie du monde » (plus vague encore et ce serait poétique), gneugneugneu « les femmes sont nos mères, nos soeurs, nos filles, nos amies, nos compagnes, nos collègues, et surtout nos égales en humanité », oui merci on sait, cool de le rappeler, bon on est aussi des personnes mais ça visiblement on oublie.

Absolument ravie de n’être la mère de personne, merci beaucoup.

Alors oui, oui, l’intention est louable, oui bien sûr que les hommes participent aussi à la lutte pour l’égalité, mais :

On est le 8 mars, y a pas une convention quelque part qui dit qu’une vidéo avec zéro femme c’est interdit ce jour-là ? (Comme le reste du temps, vous me direz) (mais les youtubeurs français ne l’ont toujours pas compris, il faudrait leur dire.) On peut faire plus plat que ça comme discours ? Parce qu’à côté de ça, la Belgique semble vallonnée, hein. On peut faire moins concret, aussi ? C’est super de #NeRienLaisserPasser et d’avancer « ensemble vers l’égalité » mais en attendant, écoutez, Darmanin est toujours ministre, donc y a peut-être deux-trois choses plus précises à envisager.

Moins de mecs qui font des grands discours le 8 mars, plus de mecs qui laissent la place aux femmes compétentes, qui gèrent leurs potes mecs, qui s’interrogent sur leur rôle dans le patriarcat.

Et puis plus de meufs, hein. Tout court. Et plus que 0,25% du budget de l’État alloué à l’égalité hommes-femmes en 2022, tant qu’à faire.

