Ode aux licornes

Journée mondiale des licornes Aujourd’hui, le 9 avril 2020, c’est la journée mondiale des licornes ! L’occasion de redécouvrir ce témoignage de Lady Dandy.

— Publié le 13 juin 2013

J’ai longtemps réfréné mon amour pour ces créatures grandioses jugées trop fifilles et gnangnan… mais aujourd’hui, à l’heure où la régression se revendique et se porte haut comme une glorieuse bannière, il est temps de faire mon coming-out et de le clamer en toute sincérité : j’aime les licornes ! Je les ai toujours aimées et je les aimerai toujours.

Oh mon dieu !

Difficile de dire quand et comment a débuté cette étrange passion ou d’expliquer pourquoi, par exemple, alors que les licornes éveillent en moi des bouffées d’un amour spontané et enthousiaste, les pégases n’essuient de ma part qu’une crasse indifférence.

L’amour, ça ne s’explique pas.

Mais en tant qu’amoureuse des licornes, laissez-moi rédiger pour elles une ode à ma façon avec cette liste non exhaustive de ce qui fait des licornes les créatures les plus extraordinaires ayant jamais existé… dans notre imagination.

Pégase, pff, tout juste bon à faire du rodéo

Les licornes sont magiques

Même si on sait pas trop en quoi consistent leurs pouvoirs (dans Mon Petit Poney c’est de la télékinésie, dans Princesse Starla de la télépathie et dans Harry Potter leur sang rend immortel), globalement, on peut le dire : les licornes sont magiques !

Elles mettent des étoiles dans vos yeux et des paillettes dans vos cœurs et ça c’est bien badass.

Les licornes sont décoratives

Bon, la corne leur rend le port de couvre-chef un peu compliqué mais de toute façon, pas besoin d’artifice ! Quand on est une licorne, on est belle toute nue (et pas belle cul nu comme certains habitants de Donaldville).

N’aurais-je pas oublié quelque chose… (Mettre un futal peut-être ?)

Quoi de plus classe qu’une licorne à la robe nacrée, à la crinière bouclée, plus délicate qu’un cheval, plus gracieuse qu’une chèvre et avec cette petite touche androgyne de la barbiche qui donne du cachet et un côté unique tellement pas mainstream ?

Les licornes sont polyvalentes

Non contentes d’être belles et magiques, les licornes sont des intellectuelles. Un problème de sortilèges ? Adressez-vous à la licorne. Des conseils de relooking ? Adressez-vous à la licorne.

Mais leurs domaines de connaissances s’étendent bien au delà de la magie et du look. Elles vivent des milliers d’années, forcément, ça laisse le temps de s’instruire. De la botanique à la physique quantique, aucun domaine ne leur échappe.

Une licorne pourra vous conseiller en géopolitique comme en problèmes de couples. Pas étonnant qu’elles se fassent rares : trop sollicitées, elles ont fini par se réfugier dans leur tour d’ivoire comme des Mylène Farmer barbichues.

Les licornes, ces grandes lectrices

Les licornes ont un appendice ithyphallique sur le chanfrein et restent quand même pures

On m’a souvent fait remarquer avec moult clins d’oeil égrillard que si j’aimais les licornes, c’était probablement parce qu’elles avaient un phallus sur le front.

Sauf qu’elles n’auraient aucun mérite à posséder ledit phallus sur le front si elles ne demeuraient pas des symboles de chasteté qui n’apparaissent qu’aux jeunes filles vierges.

Voilà le paradoxe de la licorne et ce qui la rend autrement plus profonde (Freudienne) et complexe que les pégases. Allusions sexuelles ambulantes avec leur érection cornue, elles préfèrent se passer de taktak et cette contradiction les rend d’autant plus sympathiques et humaines à mes yeux.

Avoir une vie sexuelle ? Trop mainstream pour moi !

Si avec ça vous n’êtes pas convaincues que les licornes sont vos meilleurs amies, voyez plutôt l’envie qu’elles suscitent et les imitateurs qu’on peut rencontrer :

Ce chat n’est pas une licorne, et cette cheerleader non plus d’ailleurs.

Pour conclure, reprenons tous en coeur cette chanson à la gloire des licornes pour célébrer l’existence de ces merveilleuses bestioles :

It’s the last UNICOOOOOOOOORN

Bon, et vous, les licornes, ça vous inspire ? Vous avez intérêt à dire « Oui », je vous préviens.

