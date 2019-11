Les meilleures promos beauté pendant le Black Friday 2019

— Mise à jour du 29 novembre 2019

Happy Black Friday !

Le jour J est arrivé, voilà les meilleures offres beauté du jour !

Sur Birchbox, jusqu’à -50% sur une sélection de produits de beauté

Sur le fameux site de box beauté qui possède par ailleurs un e-shop, tu peux bénéficier de produits soldés jusqu’à -50% !

Je te suggère le rouge à lèvres All Tigers, naturel, vegan et très longue tenue, un vernis sans ingrédients toxiques de la marque Manucurist, et un baume capillaire réparateur Natura Siberica.

The Body Shop offre 40% sur une sélection de produits

The Body Shop aussi propose -40% sur tout une sélection de produits, ainsi que -20% sur les coffrets de Noël.

Perso, ma gamme préférée est celle à l’amande et au miel. Je te conseille aussi le baume démaquillant à la camomille qui fait également partie de cette sélection.

Yaourt corporel au lait d’amande, The Body Shop, 10€

Baume démaquillant à la camomille, The Body Shop, 14€

Plein de promo pour le Black Friday chez Feelunique

Je finis avec Feelunique qui propose des tonnes de promos !

D’abord, le site donne un code promo de -25% sur toutes les marques (BLACKFRIDAY25), ce qui est assez ouf étant donné que tu peux y retrouver des marques comme Stila, Paco Rabanne, Lancôme, ou encore Givenchy.

Si tu as toujours rêvé de t’offrir un produit un peu cher, c’est le moment d’en profiter !

Tu peux également profiter de réductions jusqu’à -70% sur plein de produits de beauté, d’ailleurs tu peux te rendre sur cette page pour voir les offres par marque.

Si ça t’intéresse, les marques naturelles Antipodes et Sanoflore que j’adore font partie de ces promos !

Crème de jour légère pour le visage, Antipodes, 34,90€ 24,40€

Essence Magnifica, Sanoflore, 33,90€ 22,80€

Certaines promos d’autres marques dont je t’ai parlé les jours derniers sont encore valables, alors n’hésite pas à jeter un œil à l’article ci-dessous pour être sûre de ne rien manquer !

— Mise à jour du 28 novembre 2019

Les promos continuent en cette semaine de Black Friday ! Me voilà de retour pour une mise à jour sur les marques de beauté qui peuvent t’intéresser.

3 produits achetés, 3 produits offerts chez NYX Professional Makeup et Kiko

Chez NYX Professional Makeup, qui est déjà une marque plutôt accessible, du 28 novembre au 2 décembre, tu as 3 produits offerts pour 3 produits achetés !

Bon, je te l’accorde, 6 produits de beauté d’un coup, ça fait beaucoup. Mais mettons que tu en gardes 3 pour toi, tu peux offrir les 3 autres à tes amies pour Noël !

Chez NYX Professional Makeup, je te conseille le fond de teint Born To Glow qui a un fini magnifique, ainsi que les palettes Ultimate Shadow.

Fond de teint lumineux Born to Glow, NYX Professional Makeup, 10,90€

Palette Ultimate Shadow, NYX Professional Makeup, 17,90€

Il en est de même pour la marque Kiko que j’aime depuis toujours : 3 produits achetés, 3 offerts !

Leurs produits en poudre sont de très bonne qualité, et j’adore leurs eye-liners colorés également.

Bronzer Flawless Fusion, Kiko, 10,99€

Super Colour Eye-liner, Kiko, 6,99€

-20% sur la marque Fenty Beauty chez Sephora

Hier c’était Huda Beauty, et aujourd’hui pendant 48h, c’est sur la marque Fenty Beauty que tu peux bénéficier de -20% !

Tu peux en profiter pour t’offrir un des coffrets cadeau de la marque qui sont canons, comme celui qui contient 5 Gloss Bomb.

Glossy Posse Set, Fenty Beauty, 39,90€ 31,92€

-25% sur toute la marque MAC Cosmetics

Chez MAC Cosmetics aussi, les promos fusent ! La marque offre 25% sur tout le site, alors c’est le moment de te faire plaisir.

Je te conseille sa collection de Noël, à propos de laquelle j’ai écrit un article récemment !

Pour plus de promos, je te laisse checker l’article ci-dessous, et on se retrouve demain pour la journée officielle du Black Friday !

— Publié le 27 novembre 2019

En cette semaine de Black Friday pendant laquelle les promos fusent déjà, il peut être difficile de savoir où donner de la tête.

Pour te permettre d’en tirer le meilleur et de profiter au maximum des réductions sur les marques qui t’intéressent, je vais résumer ici tous les jours les meilleures promos qui concernent la beauté pendant le Black Friday !

Des brosses nettoyantes FOREO en promo pendant le Black Friday

Une chose qui vaut vraiment le coup d’être achetée pendant le Black Friday selon moi, c’est une brosse nettoyante FOREO.

Ce sont des objets qui coûtent un peu cher de base, alors autant profiter des promotions pour se faire plaisir ou pour anticiper un cadeau de Noël ! La marque prévoit de belles réducs cette année, allant jusqu’à -35%, du 26 novembre au 5 décembre.

Pour une brosse comme LUNA mini 2, qui permet un nettoyage en profondeur grâce à ses pulsations soniques et ses picots ultra fins, ça permet de faire une économie de plus de 40€ !

LUNA mini 2, FOREO, 139€ 97,30€

Je te conseille également, si ton budget te le permet bien sûr, le masque connecté UFO qui combine des technologies de thermothérapie et de cryothérapie pour optimiser les effets du soin.

Il est vendu à -40% pendant le Black Friday, alors fonce !

Masque intelligent UFO, FOREO, 279€ 167,40€

-20% sur la marque Huda Beauty chez Sephora

Je continue avec une offre qui se termine aujourd’hui (27 novembre) à minuit : Sephora propose -20% sur toute la marque Huda Beauty !

Comme c’est le cas de Tarte qui était en promo dimanche et lundi, Huda Beauty est une marque exclue des promotions Sephora le reste du temps, alors ça fait super plaisir de pouvoir enfin profiter d’une réduction !

Perso, je te conseille de foncer sur la palette Mercury Retrograde (au sujet de laquelle je te prépare un article en fin de semaine), et sur les rouges à lèvres Matte Power Bullet.

Palette Mercury Retrograde, Huda Beauty, 67€ 53,50€

Rouge à lèvres Matte Power Bullet, Huda Beauty, 22€ 17,60€

-40% sur une sélection de produits Urban Decay

La marque Urban Decay elle aussi propose de belles réductions pendant cette Black Week !

Aujourd’hui, c’est 40% qui sont offerts sur une sélection de produits, dont la fameuse palette Naked Reloaded (qui revient alors à 27,60€), ainsi que le mythique spray fixateur All Nighter.

Palette Naked Reloaded, Urban Decay, 46€ 27,60€

Spray fixateur de maquillage, Urban Decay, 30€ 18€

Ces deux produits sont à shopper sur le site d’Urban Decay !

Rendez-vous demain pour plus de promos beauté à l’occasion du Black Friday !

