Une super team de Laisse-moi kiffer se réunit une fois de plus sur Twitch pour deux heures d’émission de qualité, le 22 juillet de 20h à 22h !

Comme chaque dernier jeudi du mois, le podcast phare de Madmoizelle, Laisse-moi kiffer, s’invite sur Twitch pour un live de deux heures de folie, kifs et digressions à gogo.

Laisse-moi kiffer #153 avec Alix, Cyril, Aïda et Maëlle en live le 22 juillet à 20h

Depuis le début de l’année, la chaîne Twitch de Madmoizelle accueille Laisse-moi kiffer un jeudi par mois.

Ce mois-ci, Alix invite Cyril, Aïda et Maëlle à sa table pour deux heures de fun.

Comme nous savons que vous êtes fans des épisodes longs, cet épisode comportera un mini kif et un gros kif par personne ! Ce sont donc deux heures de digressions bien sonnées qui vous attendent, et que vous retrouverez en replay podcast la semaine suivante, si vous n’êtes pas dispo pour ce live (malheur à vous !).

Bien sûr, comme pour chaque live de Laisse-moi kiffer, vous pourrez faire vos dédicaces en direct dans le chat sur Twitch. Alors répondez présente et présent pour un long live super zinzin le 22 juillet de 20h à 22h. On compte sur vous, les meilleurs auditeurs et auditrices !