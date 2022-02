Les Hijabeuses privées de match par la préfecture de police, vautrée dans un argumentaire islamophobe

L’équipe des Hijabeuses se voit interdire de mener une action par la préfecture de police, qui aligne les arguments islamophobes pour justifier sa décision. Les footballeuses sont bien décidées à ne pas se laisser intimider.

« Une fois de plus, on nous empêche de jouer. »

Les Hijabeuses n’en sont pas à leur première tentative d’intimidation, mais la décision de la préfecture de police hier marque indéniablement un tournant.

Pour s’opposer à un amendement actuellement discuté au Sénat qui vise à interdire le port du voile pendant les compétitions sportives, les Hijabeuses, équipe féminine de football qui se mobilise notamment pour le droit des femmes qui portent le voile à participer aux compétitions sportives mènent régulièrement des actions.

Pour se faire entendre, elles font ce qu’elles savent faire : jouer au foot ! Devant la FFF, ou comme récemment à proximité du Sénat :

Une nouvelle action était prévue aujourd’hui, mercredi 9 février, cette fois sur l’Esplanade des Invalides. Sauf… que la préfecture de police en a décidé autrement et a interdit le rassemblement.

La prefecture suspend les Hijabeuses ! Une fois de plus, on empêche les femmes de jouer.. on vous explique tout en détails. #LetUsPlay #LaissezNousJouer #Footballpourtoutes #SportPourToutes pic.twitter.com/mlqOxDiu0L

Quels sont ses arguments ? Le préfet de police Didier Lallement estime que le rassemblement est « de nature à troubler l’ordre public » ; chose plus grave, que l’on peut lire dans l’arrêté, c’est qu’il émet un jugement et un commentaire sur les revendications portées par les Hijabeuses.

Ainsi, les revendications des Hijabeuses font :

« l’objet d’un vif débat et d’un clivage important au sein de la société entre partisans de l’affirmation d’un islam politique, qui prône le port du voile par les femmes, et partisans des valeurs républicaines d’égalité entre les femmes et les hommes et d’émancipation contre toute forme de patriarcat, notamment religieux ».