Les Français·e·s fantasmeraient plus que jamais, d’après une nouvelle étude IFOP pour LELO

L’Institut français d’opinion publique a mené pour le leader mondial des accessoires intimes de luxe LELO une étude sur les fantasmes des Français·e·s. En 24 ans, ils seraient en hausse de 30 % : signe qu’on y pense de plus en plus et/ou qu’on a de moins en moins honte de penser au sexe de temps en temps ?

Le faire dans un ascenseur, dans l’avion, à plusieurs… On a presque tou·te·s des fantasmes plus ou moins avouables. Et c’est justement l’objet de la dernière étude de l’Institut français d’opinion publique pour LELO, conduite entre le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, par questionnaire auto-administré en ligne auprès de 1 911 personnes majeures, censée former un échantillon représentatif de la population adulte française. Comme toujours avec ce genre d’études, il vaut mieux la prendre avec des pincettes et du recul critique, surtout quand elle est commandée par une marque. Mais elle s’avère particulièrement intéressante si on en compare les résultats contemporains avec ceux de l’année 2000.

En France, on penserait au sexe au moins une fois par jour

Il résulte en effet de cette étude Ifop pour LELO qu’on penserait en moyenne au sexe 2 fois par jour en 2024, contre 1,5 fois en 2000. Puisqu’il s’agit de déclaratif, difficile de savoir si c’est parce qu’on y pense de plus en plus et/ou si c’est plutôt parce qu’on assume davantage d’y songer régulièrement.

Évidemment, les résultats diffèrent aussi en fonction des genres : chez les hommes, on passe de 2,5 en 2000 à 3 fois par jour en 2024. Quant aux femmes, elles resteraient constantes entre 2000 et 2024, avec 1 pensée sexuelle quotidienne, officiellement. C’est donc clairement les hommes qui font monter cette moyenne, sans surprise. Le plus surprenant, en revanche, réside peut-être dans ce qu’ose déclarer la moyenne des femmes…

