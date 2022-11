L’acteur Sofiane Bennacer est accusé de viols et de violences sur des ex-compagnes

Lancé dans la course aux César, l’acteur Sofiane Bennacer a été mis en examen. Il est accusé de viols et de violences par d’anciennes compagnes.

Sofiane Bennacer a été mis en examen à Mulhouse pour viols et violences. Âgé de 25 ans, l’acteur est actuellement à l’affiche du film Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi. Il conteste les faits.

« Il y a eu deux mises en examen pour des faits de viols » sur deux ex-compagnes et une troisième « mise en examen pour violences sur conjoint », a indiqué la procureure de Mulhouse Edwige Roux-Morizot le 22 novembre, selon Le Parisien. Une quatrième plainte pour viols a été déposée par une autre ex-compagne.

#MeToo théâtre

Selon le journal, les plaignantes, toutes issues du « monde du théâtre » évoquent « une liaison sous emprise, au cours de laquelle des relations non consenties auraient eu lieu ». Edwige Roux-Morizot a également indiqué que les faits se seraient déroulés « entre 2018 et 2019 » à Mulhouse, Strasbourg et Paris.

© capture d’écran Youtube

Une sélection par l’Académie des César ayant divisé

Sofiane Bennacer a été placé sous contrôle judiciaire : il lui est interdit de se rendre à Paris, en région parisienne, à Strasbourg et à Mulhouse. Edwige Roux-Morizot a également déclaré que l’acteur n’avait pas le droit de rencontrer les plaignantes et les témoins.

La réalisatrice Valérie Bruni-Tedeschi fait partie des témoins dans le dossier, mais selon Le Parisien, la réalisatrice des Amandiers est la compagne actuelle de l’acteur.

En novembre, Sofiane Bennacer a été sélectionné parmi les seize comédiens comme « talents émergents » par le Comité Révélations de l’Académie des César. Le quotidien indique que ce choix du Comité a créé des divisions, les directeurs de casting ayant connaissance des accusations portées à l’encontre de l’acteur.

À lire aussi : Le Consentement : le livre de Vanessa Springora adapté dans une pièce de théâtre puissante

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran Youtube