La raie zigzag peut-elle rassembler les Françaises comme en 2003 ?

Tendance phare des années Y2K, la raie zigzag fait à nouveau parler d’elle. Ce sont les nostalgiques des ras-de-cou effet tatouage et des pinces « papillon » qui vont être contentes !

Mais quand arrêtera-t-on de nous bassiner avec les années 2000 ? Niveau tendances beauté, entre le sourcil « spermatozoïde » et le contour des lèvres marron, on ne peut pas dire que cette période a brillé par son élégance.

Et il en est de même pour les tendances coiffure ! Entre le balayage « bigoût » brun et blond, les dégradés hyper effilés et les pinces « papillon », les cheveux aussi en ont pris pour leur grade.

Alors était-il vraiment nécessaire d’aller ressortir la raie zigzag des abysses où elle reposait tranquillement, sans manquer à personne ?

La raie zigzag, un pont entre les millenials et la Gen Z

Très populaire des années 1990 jusqu’au début des années 2000, la raie zigzag a magnifié (non) le cuir chevelu d’un grand nombre d’adolescentes, inspirées par des stars comme Christina Aguilera et Britney Spears, et par des personnages de fiction dont Sabrina Spellman (Sabrina, l’apprentie sorcière) et Lizzie McGuire (Lizzie McGuire).

Il suffisait alors d’un coup de peigne bien maîtrisé pour donner un petit air edgy à la plus banale des coiffures, ce qui permettait d’avoir l’air cool dans les couloirs du lycée sans pour autant risquer d’être déshéritée par ses parents.

Tombée dans l’oubli pendant plusieurs décennies, cette tendance a récemment refait surface grâce à la passion de la Gen Z (les personnes nées entre 1997 et 2010) pour l’esthétique des années 2000. Et les célébrités ne sont pas les dernières à se prendre au jeu ! Bella Hadid, Jennie du groupe BLACKPINK ou encore Ariana Grande font partie de celles qui affichent fièrement leur raie.

Finalement, qu’on aime ou qu’on aime pas, la raie zigzag rassemble : elle évoque des souvenirs (bons ou moins bons) aux trentenaires, et elle rappelle aux plus jeunes qu’il y a eu une vie avant TikTok. C’est comme ça que le dialogue commence !

Crédits photos images de Une : @stylebymalvika, @bellahadid et @jennieblackspnk