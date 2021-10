Il est temps de réviser ses classiques avec cette platine vinyle à -20%

House of Marley vous propose de vous déconnecter en écoutant le best of des plus belles chansons de Cloclo ou le dernier album de Cœur de Pirate grâce à sa platine vinyle Simmer Down, à -20% sur le site de la Fnac.

Le vinyle n’a pas mal tourné ! Tel le phœnix, le disque à l’ancienne renaît de ses cendres et connaît une vrai success story. Depuis une dizaine d’années, acheter et écouter des 33 tours, c’est tendance.

Les belles et grandes pochettes d’album, mais aussi le coté vintage de la platine font tout le charme du format — sans compter qu’il permet d’apprécier la musique d’une autre façon.

Avec les milliers de playlists disponibles sur Deezer ou Spotify, la musique n’est parfois qu’un simple bruit de fond : on ne l’écoute plus, on l’entend. Avec des disques vinyles, elle prend une toute autre saveur. On prend le temps ; choisir l’album, le sortir de sa pochette pour ensuite le poser délicatement sur la platine, ça devient un rituel, une expérience.

Et pour apprécier à sa juste valeur le nouvel album de votre artiste préféré

House of Marley, pour l’amour de la musique et de la planète

Revenir plusieurs années en arrière tout en profitant de la technologie d’aujourd’hui, c’est le défi qu’a relevé House of Marley. La marque s’affirme de plus en plus sur le marché de la platine vinyle ; la platine Simmer Down est un bel objet, avec un design qui lui permet de garder son coté rétro, tout en offrant les avantages de notre technologie avec le Bluetooth.

House of Marley a aussi relevé d’autres challenges. Par exemple, elle ne propose que des produits de qualité et respectueux de l’environnement : tous les composants de ses produits sont recyclés et recyclables.

L’écoconscience de la marque vient de la collaboration avec la famille Marley qui souhaite perpétuer l’héritage de Bob Marley : prendre soin de nos oreilles et de notre environnement. La platine Simmer Down est donc fabriquée à partir de matières qu’on ne retrouve pas toujours dans les objets technologiques, telles que le bambou.

En plus de son plateau en bambou, sur le bras est gravé une citation de Bob Marley : « One good thing about music, when it hits you, you feel no pain » — ce qui est bien avec la musique, c’est que quand elle vous frappe, vous ne ressentez aucune douleur.

Mis à part son aspect esthétique, la Simmer Down fait preuve d’autres qualités : elle est très pratique et simple d’utilisation !

Sur la droite, on trouve un sélecteur de vitesses (33 ou 45 tours) qui sert également à allumer la platine. Il y a aussi une petite molette pour gérer le volume et un bouton noir pour connecter la platine en Bluetooth. Ce dernier est le gros avantage de la Simmer Down : il permet de connecter la platine facilement à une enceinte sans fil ! Elle possède aussi une sortie USB, ce qui permet de numériser vos vinyles.

Le seul bémol de cette platine est qu’elle est livrée en kit comme un meuble IKEA. Il faut faire usage d’un peu de jugeote et surtout d’une vidéo tuto pour pouvoir l’assembler.

La platine vinyle Simmer Down, House of Marley en bref

Platine écoresponsable : ses composants sont recyclés et recyclables

Se connecte à une enceinte grâce au Bluetooth

Une sortie USB vous permet de numériser vos vinyles



La Fnac vous propose une réduction de 20 % sur la platine vinyle House of Marley Simmer Down. Elle est disponible dès aujourd’hui, le 26 octobre 2021, pour 199,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Crédit photo : Luna De Marco (Unsplash)