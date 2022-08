Hausse du smic, fin de l’état d’urgence sanitaire… tout ce qui change en France au 1er août 2022

Chaque 1er du mois, de nouvelles mesures entrent en vigueur en France et influencent notre quotidien. Hausse du smic, revalorisation de plusieurs prestations sociales, doublement du taux du livret A… Ce mois d’août est placé sous le signe du soutien au pouvoir d’achat.

Le Smic augmente de 2%

C’est automatique : du fait de l’inflation, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) augmentera de 2,01% le 1er août. Concrètement, le smic horaire brut passera de 10,85 à 11,06 €. Pour un temps plein, la rémunération ne sera donc plus de 1 302,64 €, mais de 1 329,06 € net par mois.

Le taux du Livret A double

La hausse du taux du livret A est une autre conséquence de la flambée des prix : il atteint désormais 2%, contre 1%, la rémunération en année pleine du livret A est désormais de 200 € au lieu de 100 €. Cette mesure a été proposée par la Banque de France le 14 juillet puis a été acceptée par le gouvernement.

Le taux du livret d’épargne populaire, réservé aux personnes précaires, passe quant à lui de 2,2 % à 4,6 %.

L’état d’urgence sanitaire prend fin

C’est officiel, l’état d’urgence sanitaire prend fin le 1er août. Dorénavant, le gouvernement ne peut plus avoir recours au confinement ou au passe sanitaire sans un vote préalable du Parlement. Le texte stipule toutefois le maintien des outils de suivi de l’épidémie. Côté changements, le Conseil scientifique, créé au moment de la pandémie, est remplacé par un comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires.

Des prestations sociales sont revalorisées de 4%

Un certain nombre de prestations sociales seront revalorisées de 4% et auront un effet rétroactif (elles s’appliqueront dès le 1er juillet). Parmi elles, on retrouve les allocations familiales, l’Allocation adulte handicapé, le Revenu de solidarité active ou encore l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette dernière est conditionnée par le revenu et est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans.

Le point d’indice des fonctionnaires augmente

Tous les personnels de la fonction publique connaîtront une augmentation de 3,5%. Cette mesure concerne 5,6 millions d’agents publics. Il s’agit de la plus forte valorisation du point d’indice depuis 1985. Comme les allocations familiales, cette mesure s’appliquera dès le 1er juillet.

