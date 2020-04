La Grosse Teuf confinée te fait chanter et danser ce vendredi 1er mai !

Hé coucou ici !!!

OUI c’est l’hystérie, OUI c’est la big ovary energy…

OUI, c’est le retour de la Grosse Teuf madmoiZelle !

La Grosse Teuf madmoiZelle, une institution de la fête à Paris

Quelques jours avant l’annonce officielle du confinement, j’ai dû annuler à contre-cœur la Grosse Teuf qui devait se tenir à la Bellevilloise.

Depuis la nuit des temps (ou 2014, je sais plus), tous les mois et demi, la Grosse Teuf réunit plus de 1000 lectrices et lecteurs du magazine qui n’aspirent qu’à passer une bonne soirée voire une nuit blanche à chanter et danser comme si demain n’existait pas.

Malheureusement, les mesures sanitaires qui risquent de se prolonger jusqu’à ce qu’un vaccin contre le covid-19 soit découvert ne nous permettent plus de nous réunir comme avant.

Pourtant, plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver, de nous oublier et de nous lâcher ensemble !

Voilà pourquoi nous lançons notre première Grosse Teuf… confinée.

La Grosse Teuf confinée, la fête à la maison en direct sur Twitch

Mais comment va-t-on pouvoir s’égosiller sur les paroles du karaoké, comment pourrons-nous danser sur les DJ set de FEU de Doro, Louise et Mathilde tout en restant chez nous ?

Glad you asked!

La réponse est simple : par le pouvoir d’INTERNET.

Pour faire simple, ce vendredi soir à partir de 21h, il te suffira de rejoindre notre stream sur Twitch pour participer à la Grosse Teuf.

Bien entendu, c’est gratuit !

Au programme :

21h – KARAOKÉ (presque) GÉANT

22h – DJ set de Dorodu68

23h – DJ set de Mathilde

00h – DJ set de Louise Petrouchka

Viens danser en direct sur le Live Twitch !

Que serait une Grosse Teuf sans des gens qui s’enjaillent ? Tu peux bien sûr regarder ce Live en kiffant toute seule, mais aussi participer à son animation !

Pour qu’on passe la meilleure soirée ensemble, j’ai ouvert une salle sur Zoom qui te permettra de connecter ta webcam à la vidéo qui sera diffusée en direct sur Twitch.

Lorsque tu rejoindras le Zoom, tu pourras activer ta webcam et danser devant en compagnie de dizaines d’autres lectrices et lecteurs, comme le fait le compte @lappartchezmoi sur Instagram.

Et si tu ne peux pas attendre, je t’offre en exclusivité MONDIALE une mixtape 100% meufs d’un peu plus d’une heure concoctée par Mathilde ! Donne du plaisir à tes oreilles juste ici.

Alors, t’as booké la date ?