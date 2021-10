Flemme d’être solo à un mariage ? Tinder vous aide à trouver un +1

Histoire de donner un coup de main aux célibataires invités à un mariage, Tinder lance une fonction pour les aider à trouver un Plus One, le temps de la cérémonie… et plus si affinités.

Avec les restrictions sanitaires liées à la crise, une grande partie des épousailles a été repoussée, voire complètement annulée. Selon les chiffres de l’INSEE rapportés par La Dépêche, 2020 a enregistré « une baisse historique de -31% » de mariages par rapport à l’année précédente.

Mais les confinements dans le rétro, la saison des mariages reprend de plus belle, et ce redémarrage arrive avec son lot d’invités et d’invitées à la recherche express de quelqu’un pour les y accompagner !

Car si certains ou certaines s’en cognent pas mal d’assister à la cérémonie en solitaire, d’autres sont moins fans d’être témoins de l’amour que se porte l’heureux couple sans personne à qui tenir la main.

Ô coïncidence ! Jeudi 14 octobre, Tinder annonçait le lancement d’une nouvelle fonctionnalité « Plus One », qui, comme son nom l’indique permet de trouver un ou une +1 pour se rendre aux épousailles de votre cousin André ou de votre pote Samira sans passer pour le ou la célibataire endurcie (bien qu’il n’y ait, en soi, absolument aucun problème à ça).

Pour l’instant, seuls les Américains et Américaines semblent pouvoir profiter de ce coup de pouce : la nouvelle fonction n’est pas encore disponible sur la version française de l’application.

Un quart des personnes interrogées envisageraient d’inviter une personne qu’elles fréquentent occasionnellement ou qu’elles ont rencontrée sur une application de rencontre à leur mariage. WeddingWire

Tinder joue les wingmans

Les mariages sont connus pour être des lieux privilégiés permettant de rencontrer d’autres personnes célibataires venues seules. Mais tout le monde n’a pas envie de risquer de se retrouver le cul vissé sur une chaise au fond de la salle des fêtes, entre les verres à moitié vides et les restes de pièce montée, pendant que les couples tourbillonnent amoureusement sur la piste de danse…

Si certains ou certains s’en accommodent parfaitement et n’ont pas peur de passer pour la cinquième roue du carrosse, d’autres préfèrent venir avec un +1 pour les rassurer.

En partenariat avec la plateforme d’organisation de mariage WeddingWire, Tinder lance « Plus One » — dans sa partie « Explore », lancée en septembre 2021, qui permet aux membres de rencontrer des personnes à travers des listes d’intérêts. Vous pourrez désormais y indiquer que vous êtes à la recherche d’un date pour un mariage, ou que vous êtes prête à y accompagner quelqu’un.

Une fonctionnalité qui n’a pas été lancée au hasard, puisque dans le communiqué annonçant la nouvelle fonction, WeddingWire déclare s’attendre à une augmentation de 20% des mariages en 2021 et 2022 et affirme que :

« Les mentions “plus un” dans les bios Tinder ont augmenté de 45% depuis le début de l’année. […] Un quart des personnes interrogées envisageraient d’inviter une personne qu’elles fréquentent occasionnellement ou qu’elles ont rencontrée sur une application de rencontre à leur mariage. »

Comment survivre à un mariage avec un +1 rencontré sur Tinder ?

Vous avez trouvé quelqu’un en ligne pour vous accompagner à un mariage ? Cool. Mais disons qu’il y a plus casual comme premier date… Pas évident de savoir comment se comporter avec un ou une parfaite inconnue pendant une cérémonie qui célèbre littéralement l’amour, et encore moins comment présenter la personne en question auprès des autres invités et invitées !

Pour rendre l’expérience la moins awkward possible, Tinder et WeddingWire lancent un guide pour que tout se passe comme sur des roulettes. À l’intérieur : des protocoles de santé et de sécurité pour un mariage safe en temps de pandémie et des conseils pour savoir comment bien se comporter en tant que Guest ou comment se saper.

Les deux plateformes lancent aussi un concours aux États-Unis pour couvrir les coûts liés à leur invitation au mariage. Les 100 premiers utilisateurs de la nouvelle fonction verront leurs frais de trajet, d’hébergement et de cadeaux couverts — une aubaine, puisque WeddingWire affirme que les invités et invitées dépenseraient en moyenne 460$.

D’après une étude menée par The Knot, « 2020 Jewelry and Engagement Study », Tinder serait à elle seule responsable de plus de 26% des nouveaux mariés rencontrés en ligne. Plutôt malin, donc, pour l’application de se positionner sur le marché des cérémonies…

Crédits photos : Cottonbro (Pexels) / Yogas Design (Unsplash)