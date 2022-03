Finies les galères avec cette batterie externe à -15%

Vous avez pour habitude de finir la journée avec votre téléphone à plat ? Cette batterie externe Anker vient vous changer la vie et elle est promo !

Si vous êtes familière du seum d’avoir 2% de batterie juste avant un rendez-vous important (plus communément appelé loi de l’emmerdement maximum), vous venez de cliquer au bon endroit.

Je fais partie de celles et de ceux qui ont pour habitude de crapahuter toute la journée sans décrocher de mon smartphone. Arrive ensuite le moment où je dois rejoindre des amis ; très souvent, je suis à deux doigts de la panne sèche.

Je connais donc toutes les techniques possibles et inimaginables pour économiser un maximum de batterie — on baisse la luminosité, on ferme toutes les applications, on passe un appel et hop mode avion… Mais c’est pas une vie !

Alors pour vous éviter de vous retrouver en rade en plein milieu de la journée, Amazon vous propose la solution idéale. Cette batterie externe Anker est à -15% et vous permet de charger votre smartphone partout !

Plus jamais en rade : cette batterie externe Anker est à 84,99 € au lieu de 99,99 €

Une batterie externe pour charger votre téléphone, mais pas que

Exit le mode économie d’énergie. Dès que votre téléphone, votre tablette ou encore votre ordinateur affiche batterie faible, ce chargeur portable Anker vient vous sauver en redonnant un petit coup de boost à vos appareils.

La batterie Anker est dotée d’une puissance de 45 watts. Elle comporte deux ports de charges USB-A de 15 watts et un port USB-C — notamment pour la recharger elle. Sa puissance permet de charger votre téléphone mais aussi vos tablettes et ordinateurs.

Cette batterie est livrée avec un adapteur secteur et un câble USB-C à USB-C pour la recharger. Cet adapteur est d’une puissance de 60 watts et chargera votre batterie en seulement 3 heures et demie. De plus, même en chargeant plusieurs fois vos appareils dessus, elle tiendra environ cinq jours !

C’est un appareil robuste qui est compatible avec tous vos appareils chargés via USB. Mais comme la vie est imparfaite, cette batterie a bien un petit défaut : elle n’est pas bien légère… Elle pèse environ 600 grammes et son épaisseur ne vous permettra pas de la glisser discrètement dans une poche de jean.

Le kit d’alimentation portable Anker en bref

Une puissance de 45 watts

Doté de deux ports USB-A et un USB-C

Compatible avec tous les appareils qui se chargent via USB (dont les ordinateurs)

Livré avec un adapteur secteur de 60 watts et d’un câble USB-C à USB-C

Une batterie externe en promo, let’s go !

Amazon vous propose une réduction de -15% sur ce kit d’alimentation portable Anker. Il est disponible dès aujourd’hui pour 84,99 € au lieu de 99,99 €.

Crédit photo : Pexels / SCREEN POST