Figure importante de la politique américaine, Nancy Pelosi laisse place à la « nouvelle génération »

À 82 ans, la Présidente des démocrates à la Chambre des représentants a annoncé qu’elle ne briguerait pas un autre mandat à la tête du parti. Un pas en arrière, mais absolument pas une retraite, pour cette pionnière à la longévité notable.

« Je ne vais pas me représenter à la direction démocrate du prochain Congrès », a annoncé Nancy Pelosi, le 17 novembre. À 82 ans, la Présidente de la chambre basse et cheffe des démocrates quitte ses fonctions. Comme le précise Le Monde, cette annonce ne signe cependant pas la retraite de Pelosi, qui continuera à siéger à la Chambre, mais comme simple élue de la Californie.

Nancy Pelosi veut promouvoir une « nouvelle génération »

Alors que les Républicains ont remporté la majorité à la Chambre basse lors des élections de mi-mandat, le 17 novembre, la cheffe des démocrates devait inévitablement quitter la présidence de la Chambre. Mais elle a expliqué sa décision par la nécessité de promouvoir une « nouvelle génération ». Nancy Pelosi compte en effet à son actif 35 années passées à la Chambre et deux mandats à la tête des démocrates. Elle est aussi la première femme à avoir accédé au prestigieux poste de Présidente de la Chambre en 2007, puis à nouveau en 2019.

Hakeem Jeffries, le premier homme noir à diriger la Chambre ?

Le président Joe Biden lui a immédiatement rendu hommage, saluant en elle une « fervente défenseure de la démocratie ». Dans son discours, Nancy Pelosi a en effet rappelé avoir travaillé avec trois présidents, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump. L’heure est désormais à la relève, et un nom est déjà pressenti pour assurer sa succession, celui d’Hakeem Jeffries, élu de New York. Âgé de 52 ans, il deviendrait le premier homme noir à diriger le parti à la Chambre.

