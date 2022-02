Des petits plats réconfortants, c’est facile grâce à cette mijoteuse électrique à moins de 50€

Avec ce froid hivernal, on a envie de se réchauffer grâce a de bonnes recettes. La mijoteuse électrique va permettre de régaler vos papilles avec de bons plats en sauce sans passer des heures en cuisine !

Plus besoin de se prendre la tête pour le déjeuner dominical ! Rien de mieux que de bons petits plats mijotés pour un repas réussi ; le problème que c’est qu’on ne trouve pas forcément le temps de les préparer.

Si vous êtes de celles qui adorent la bonne cuisine mais qui n’ont ni le temps ni les skills pour gérer la cuisson d’un coq au vin (j’adore ça et pourtant j’arrive à brûler des surgelés), la mijoteuse électrique va venir vous faciliter la vie.

C’est l’appareil qui va cuire vos recettes à basse température pendant plusieurs heures. Vous allez obtenir des plats tendres et riches en saveurs sans avoir à surveiller vos plaques de cuisson ! La mijoteuse va vous offrir le temps mais aussi l’inspiration pour régaler vos papilles

.Boulanger vous propose d’enfiler votre tablier et de faire de vous une vraie petite cheffe grâce à la mijoteuse Crock-Pot en promo à -16%.

La mijoteuse électrique, la bonne idée cuisine

Comment est votre blanquette ? Pour qu’elle soit bonne, il faut savoir en gérer la cuisson et pour cela rien de mieux que d’utiliser une mijoteuse électrique. Boulanger vous offre une jolie promo sur la mijoteuse Crock-Pot qui va vous aider à régaler vos proches.

La mijoteuse Crock-Pot vous aide à réaliser vos recettes facilement ! Elle est équipée d’un mode de température élevée ou basse et d’une fonction de maintien chaud. Vous pouvez régler la cuisson grâce au minuteur allant de 30 minutes à 20 heures. À la fin de la cuisson, la mijoteuse passe automatiquement sur le mode maintien au chaud pour que votre recette soit prête à se retrouver dans vos assiettes.

Sa puissance de 210 watts et sa cocotte amovible de 3,5 litres va vous permettre de réaliser des plats pour environ 3-4 personnes ! De plus, le nettoyage de cette mijoteuse est très simple. Le récipient et le couvercle sont compatible avec un lavage au lave-vaisselle.

La Crock-Pot est dotée d’un écran numérique pour choisir la durée et le mode de cuisson. De plus cette mijoteuse est livrée avec une sélection de 40 recettes pour vous inspirer et vous aider à cuisiner.

La Mijoteuse électrique Crock-Pot en bref

Un mode de température élevé et un mode basse température

Une fonction de maintien au chaud automatique

Un minuteur de 30 minutes à 20 heures

Une puissance de 210 watts et une capacité de 3,5 litres.

Boulanger vous offre -16% sur cette mijoteuse électrique Crock-Pot

Boulanger vous offre -16% sur cette mijoteuse électrique. La mijoteuse Crock-Pot est disponible dès aujourd’hui au prix de 49,99€ au lieu de 59,99€.

