Comment Kim Kardashian a aidé à retrouver un sarcophage pillé (c’est très réel)

Kim Kardashian a permis, avec une photo sur Instagram, de rapatrier en Égypte une tombe volée par des trafiquants d’art et de localiser leur réseau de contrebande.

Qu’on le veuille et l’apprécie ou non, Kim Kardashian a de nombreuses raisons d’être connue. Et cette hyper-visibilité vient de permettre de résoudre une longue enquête de sarcophage pillé, qui sera rendu à l’Égypte.

Kim Kardashian aide à résoudre une affaire internationale de contrebande d’art

D’après le New York Post, une photo de Kim Kardashian à côté d’un cercueil en or lors du Met Gala 2018 a aidé les autorités à retracer l’itinéraire d’un objet volé et le réseau de contrebande associé à ce trafic doré.

En fait, cette tombe du temps des pharaons a été achetée par le Metropolitan Museum of Art en 2017. Elle avait initialement été conçue pour contenir le corps momifié d’un haut-gradé du Ier siècle avant JC, le prêtre Nedjemankh.

Pendant la révolution égyptienne de 2011, ce cercueil a été pillé à Minta, puis acheminé via les Émirats Arabes Unis vers l’Allemagne. C’est là qu’un certain Roben Dib, directeur de la galerie Dionysos de Hambourg, a restauré ce sarcophage et lui a fourni de fausses licences d’exportation. Puis c’est auprès d’antiquaires français que le Met l’aurait acquis pour 4 millions de dollars en 2017.

Des histoires de trafic d’antiquités dignes des meilleurs polars

L’année suivant cette acquisition, la photo de Kim Kardashian — qui compte près de 260 millions d’abonnés rien que sur Instagram — a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Comme tout ce que fait Kimberly. Jusqu’à tomber sous le nez d’un des pilleurs, qui n’avait pas reçu autant d’argent qu’il l’espérait dans cette histoire…

Alors il a contacté le département de trafic d’antiquités des États-Unis. Là, le procureur de district adjoint de Manhattan a pu ouvrir une enquête et contribuer à localiser un réseau de contrebande d’objets d’art.

Grâce à ses informations, le Met a été amené à chercher davantage d’indices pour confirmer l’identification de l’artefact. Le musée a ainsi pu trouver un os de doigt momifié, bien caché à l’intérieur du cercueil. Cet objet pillé a alors pu être rapatrié dans son pays d’origine. Bref, l’Egypte et le monde de l’art peuvent remercier Kim Kardashian. Not bad for a girl with no talent ?

Une réplique culte devenue un mème issu de l’émission Keeping up with the Kardashians.

Cette histoire rocambolesque a notamment été racontée dans le podcast Art Bust de l’historien de l’art, Ben Lewis. L’épisode s’intitule The Golden Coffin et s’avère aussi passionnant qu’un thriller.

Dans le même genre d’histoire policière de lutte internationale contre le pillage et le trafic des biens archéologiques, je vous recommande également l’épisode Divinités volées, du podcast français La recherche à l’oeuvre, produit par l’Institut national d’histoire de l’art. Aussi palpitant que poétique.

En attendant, on se demande si cette histoire de selfie au musée qui permet de démanteler un réseau de trafiquants ne mériterait pas une adaptation au cinéma. Je vois déjà le titre en tête d’affiche : Kim Kardashian et le sarcophage pillé. Pas vous ?

Crédit photo de Une : Instagram de Kim Kardashian.