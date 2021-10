Chaud devant ! Votre pause dej de ce jeudi est là : Jeudi Tout revient en live

Jeudi Tout, le JT d’actualités pas comme les autres, revient ce jeudi 28 octobre de 12h à 14h avec Shakaam, Maëlle, Eva et Kalindi !

Prêtes pour un second tour ? Après notre première édition du JT signé Madmoizelle, Jeudi Tout revient en force pour un deuxième live, accompagné de la crème de la crème !

Une émission live mélangeant news, humour et découvertes

Pour ce live, j’ai l’honneur d’être accompagné de trois talents Mad. Premièrement, c’est Eva Levy qui nous rejoint ! Stagiaire chez Madmoizelle, elle est en phase d’apprentissage de son futur métier de cœur : journaliste.

« J’ai la chance d’écrire sur une grande diversité de sujets et j’ai toujours l’occasion d’apprendre et améliorer mes skills ! »

Dans le futur proche, elle aimerait commencer à écrire en freelance et explorer les thèmes de la culture et l’art pour peut-être devenir journaliste spécialisée dans ce domaine. Et sans vous mentir, elle nous a préparé du (très) lourd.

Nous aurons ensuite la chance d’être accompagné par Maëlle Le Corre, journaliste société chez Mad déjà présente lors de la première édition, qui revient avec ses sujets aussi perspicaces que passionnants.

La chronique ciné sans filtre de Kalindi

C’est pas tout ! En plus de notre animation aux petits oignons (héhé), nos journalistes passionnés et des sujets percutants, Kalindi Ramphul, notre cheffe de rubrique ciné/séries préférée, nous a concocté la première chronique ciné de Jeudi Tout, que vous pourrez retrouver en podcast intitulé Le seul avis qui compte !

Avec cette équipe de folie, le rendez-vous est inévitable. Soyez là.