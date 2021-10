À ne (surtout) pas manquer : Jeudi Tout, notre émission d’actu, débarque sur Twitch ce 7 octobre

Il était temps : la rédac Madmoizelle débarque en puissance sur Twitch ce 7 octobre pour la première de Jeudi Tout, le JT d’actualités pas comme les autres, tous les jeudis de 12h à 14h !

Ça y est ! Préparez vos agendas, la première de notre nouvelle émission d’actu arrive cette semaine.

Eh oui, Shakaam — une belle gosse de ouf si jamais vous connaissiez pas — a l’honneur d’accueillir différentes icônes de la rédac Madmoizelle dans Jeudi Tout ! Méta jeu de mot, je vous l’accorde. (Je dis tout, jeudi tout, JT… vous captez ?)

Notre nouvelle mascotte, elle déchire ou bien ?

Chroniques variées et bonne ambiance pour la pause dej

First, nous accueillerons Maëlle Le Corre, journaliste Société chez Mad : elle s’occupe de « tout ce qui est sérieux (mdr) ». Plus concrètement, elle traite tout ce qui va toucher aux droits des femmes, à ceux des populations minorisées — les personnes LGBTI+ notamment, aux questions de discriminations et d’égalité.

« Je parle aussi de temps en temps de santé, d’environnement, et je fais aussi parfois des sujets culture, mais en général, quand je parle d’un film par exemple, il y a souvent un lien avec le féminisme. »

Ensuite, c’est Mymy Haegel qui nous rejoint avec sa bonne humeur et son humour ravageur ! Rédactrice en chef de Madmoizelle, elle n’est plus à présenter : notre journaliste/autrice répand la bonne parole féministe et écrit avec une plume aussi précise qu’aiguisée. Également présente dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer, Mymy représente la team dans toute sa splendeur !

Ces deux invitées viendront vous parler de leurs sujets du moment, enrichir leurs publications sur Madmoizelle, approfondir une thématique avec vous, répondre à vos questions, vous raconter les coulisses d’un évènement… L’idée, c’est de décrypter l’actu avec vous, et avec humour aussi, parce qu’on aime rire.

Pour terminer, c’est moi, votre humble servante Shakaam, responsable Twitch, qui animera ce live fort en infos et émotions ! Si j’y connais rien, au moins, je sais faire des blagues… je crois.

Alors, c’est noté ?