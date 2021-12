Ce soir sur Twitch : Laisse-moi kiffer de Noël avec le retour de CÉDRIIIC

Back in the house ! Aujourd’hui de 20h à 22h, l’équipe de LMK revient en live avec un guest (très) spécial et un plateau aux couleurs des fêtes !

Depuis le début de l’année, la chaîne Twitch de Madmoizelle accueille Laisse-moi kiffer une fois par mois, et oui, vous ne rêvez pas les Madmoizelle : ça y est, c’est le retour tant attendu des émissions en plateau du célèbre podcast Laisse-moi kiffer, avec Cédriiiic !

Sur un plateau décoré aux couleurs de Noël et des fêtes de fin d’année, toute l’équipe se retrouve pour partager avec vous un moment très spécial. Comme chaque épisode — que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Deezer, Spotify… — le live se composera de dérapages en roue libre, de beaucoup d’humour, d’impro, de bienveillance et d’amour.

Cet épisode, diffusé en direct, comportera un mini kif et un gros kif par personne ! Petites étapes de la vie, recommandations culturelles et digressions à gogo, ce sont donc deux heures de folie bien méritées qui vous attendent.

À émission exceptionnelle, invités exceptionnels : retrouvez ce soir Mymy, rédac chef Madmoizelle, qui animera avec entrain et blagues à gogo l’émission. Mais également nos chroniqueurs de talent qui se partagent l’affiche : Kalindi, notre cheffe de rubrique ciné et son seul avis qui compte, Aïda, l’éditrice des témoignages avec sa joie de vivre communicative, et enfin notre invité spécial qui n’a pas pointé le bout de son nez depuis trop fort longtemps sur LMK…. Cédric, intermittent et passionné du kiff zarbi !

Évidemment, comme pour chaque live de Laisse-moi kiffer, vous pourrez faire vos dédicaces directement dans le chat sur Twitch, qui seront alors exprimées avec passion par notre animatrice de qualité. Alors répondez présente et présent pour un long live super zinzin ce soir, mercredi 15 décembre de 20h à 22h. On compte sur vous, les meilleurs auditeurs et auditrices !