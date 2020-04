Commande ta box de mai 2020 pour préparer le 1er voyage du reste de ta vie !

Chère lectrice, je me demande bien comment commencer cet article.

Quelles circonstances étranges pour venir te parler voyage !

Quand j’ai reçu il y a quelques mois la mission de te concocter la box madmoiZelle de mai 2020 sur le thème du voyage en solo j’étais ra-vie.

D’autant plus que je prévoyais moi-même de partir en vacances seule (pour la première fois !) très prochainement.

Mais cette situation de confinement ne change pas mes plans, bien au contraire, et j’ai besoin plus que jamais de rêver à l’après.

Et j’espère te faire rêver toi aussi avec cette box qui t’aidera à préparer le 1er voyage du reste de ta vie !

Que contient la box madmoiZelle de mai 2020 ?

Comme je te l’annonçais dans cet épisode de Laisse-moi kiffer, j’ai décidé de partir solo à la conquête des rues de Barcelone cet été, suite au visionnage de la trilogie de films des Before de Richard Linklater.

C’est la toute première fois que je pars solo en voyage, alors assez égoïstement, j’ai choisi les produits qui sauront m’accompagner au mieux dans mon périple. Et ça tombe bien, je t’en fais profiter aussi !

J’ai choisi le tout avec minutie pour que tu te sentes non seulement prête à affronter le voyage en solo, mais aussi que tu en profites un max une fois sur place.

Voici quelques indices pour te mettre l’eau à la bouche :

Un outil de préparation béton

béton De quoi collectionner tous tes plus beaux souvenirs

Un produit pour te sentir fraîche même entre deux bus ou avions

même entre deux bus ou avions Des délices bourrés d’énergie à grignoter dans les transports ou à partager avec tes nouveaux amis

dans les transports ou à partager avec tes nouveaux amis De quoi garder tes biens les plus précieux auprès de toi

auprès de toi La base d’un sommeil optimal

Avec un peu de chance, le confinement sera proche lorsque tu recevras la box.

En attendant, restons chez nous, tenons bon, et on s’éclatera d’autant plus ensuite !

