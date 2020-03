L’ASMR avec des animaux, ton rayon de soleil de la journée

Je t’ai parlé maintes fois d’ASMR.

La dernière fois, je partageais avec toi cette tendance d’ASMR jeu de rôle dans lesquels « ton copain ou ta copine » te réconforte après une grosse journée.

Je t’avais également fait part de ma catégorie favorite, l’ASMR d’ambiance, et je t’ai même évoqué les ASMR Harry Potter.

Aujourd’hui, il est temps que je te partage un autre style d’ASMR, celui dont les animaux de compagnie sont les stars !

L’ASMR avec des animaux, une dose de bonheur

Cette catégorie d’ASMR consiste globalement à ce que des animaux mangent, ronronnent et émettent d’autres bruitages qui leurs sont propres, tout ça au micro.

C’est hyper chou et c’est une bonne option pour penser à autre chose que le virus qui assaille le monde actuellement !

Les vidéos ASMR avec des animaux qui mangent

Ces vidéos consistent à faire goûter toutes sortes de choses à un animal mignon, et ça crounch dans le micro.

Tu as donc ce petit lapin qui grignote délicatement des plantules. Il a l’air SI DOUX.

Voici un autre lapin qui se délecte d’une grosse part de pastèque.

Attention, prépare-toi à voir le pug le plus adorable de l’univers s’adonner au gloutonnement de fruits en tous genres, accompagné de son pote chien-loup.

Un adorable Shiba s’empiffre de gâteaux pour chien ci-dessous.

Je ne suis pas fan des bruits de bouche en ASMR, mais quand il s’agit d’animaux, je trouve ça adorable.

Et au vu des commentaires sous ces vidéos, je ne suis apparement pas la seule dans cette situation.

Et enfin, voilà ma chaîne préférée d’entre toutes et sûrement la plus connue : Mayapolarbear !

Je l’aime.

Celle-ci n’est pas de l’ASMR, mais elle fait le même effet.

La propriétaire de Maya explique d’ailleurs dans la description de ses vidéos qu’elle ne nourrit sa chienne que d’aliments qui ne sont pas nuisibles pour elle. Ce que je trouve important.

Si tu as toi-même envie de faire tester de la nourriture à ton animal, vérifie bien que ce que tu lui donnes à manger n’est pas mauvais pour lui, en demandant par exemple conseil à un vétérinaire !

Les vidéos ASMR avec des animaux

Autre que les animaux qui gloutonnent, il existe aussi des vidéos très random de chats qui ne font rien de spécial à part ronronner et se faire la toilette.

Ce qui en soit est très relaxant.

Tu trouves aussi des vidéos d’ASMR classiques, mais où la personne, au lieu de prétendre te pomponner toi où te relaxer toi comme c’est le cas dans les jeux de rôle, le fait directement à son animal.

Ici, par exemple, ce chien a droit à une simulation d’une séance de spa, en toute détente.

De même, dans la vidéo suivante, la personne pratique l’ASMR sur son chat, avec des pinceaux à maquillage et autres objets sympathiques.

Et tu peux même te faire ASMRiser par des Perroquets !

Et voilà, j’espère que tu es désormais heureuse et relaxée.

Alors, un avis sur l’ASMR avec des animaux ? As-tu eu ta dose d’attendrissement ?

