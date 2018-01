Quatre créatrices de mode à découvrir, rencontrées au Who’s Next 2018 

Je te propose un jeu. Sors un carnet et compte le nombre de fois où je dis le mot « cool » dans cette vidéo tant je peine à montrer mon enthousiasme avec d’autres synonymes.

Trêve de galéjade, ce week-end j’étais au salon Who’s Next et j’en ai profité pour te filmer ma rencontre avec des créatrices et créateurs de talent dont j’ai adoré la marque et l’univers.

Macadam Karma, le streetwear d’influences cosmopolites

Marie a imaginé Macadam Karma comme une marque de fringues pour hommes dont l’étoffe invite au voyage, le tout dans un style street et sportswear.

Mais les meufs portent tout aussi bien les modèles ! D’ailleurs Marie met du Macadam Karma presque tous les jours (c’est ma pote, je suis donc témoin).

Plot twist, cette personne charmante n’est pas Marie, BTW

NJ COD., le vestiaire mixte

La marque est née d’un couple, Yinuo et Joël, qui s’inspirent du dressing généralement masculin et d’influences vintage pour imaginer des fringues et accessoires mixtes.

Tricote-moi un tattoo, le jacquard tatoué

Caroline a créé la marque Tricote-moi un tattoo dont les pulls et pièces en tricot s’inspirent notamment des tatouages old school, russes et japonais.

Mauviette, les vrais faux tatouages

Marianne a demandé à des tatoueuses et tatoueurs de talent de concocter des planches de dessins qu’elle a transformées en tatouages éphémères.

Même pas mal ma gueule. (Cette blague a été beaucoup trop entendue par Marianne, désolée.)

Ce que j’ai apprécié au-delà d’avoir rencontré des gens géniaux (ha, j’ai trouvé un autre mot que cool) c’est que quelle que soit la cible de ces marques, elles ont exprimé leur volonté d’ouvrir leurs fringues à tout le monde, et moi qui adorerais que chacun•e puisse mettre ce qu’il veut, ça me met du baume au coeur !

Raconte-moi, ces marques te parlent ? Tu les connaissais déjà ?

À lire aussi : Who’s Next édition janvier 2017 et ses jolies rencontres