Dolores O’Riordan, la chanteuse de The Cranberries, est décédée à l’âge de 46 ans

La chanteuse irlandaise Dolores O’Riordan est décédée soudainement à l’âge de 46 ans, annonce la BBC.

Son agent a déclaré qu’elle était à Londres pour une courte session d’enregistrement pour son prochain album.

Dolores O’Riordan était la figure de proue du mythique groupe de rock The Cranberries, qui nous ont marqué avec des tubes comme Linger, Ode To My Family ou encore Zombie.

Il est toujours triste de voir une personne s’en aller si jeune. Nos pensées vont bien sûr aux proches de l’artiste.

Sans précisions à l’heure actuelle sur ce qui a causé sa mort, l’heure est au recueillement pour toutes les personnes ayant été marquées par la musique de Dolores O’Riordan.