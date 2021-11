Vous voulez sentir comme Wonder Woman ? DC Comics et Okaia sont sur le coup

Vous vous êtes déjà demandé quelle était l’odeur de Wonder Woman, de Superman ou encore du Joker ? Eh bien, il se pourrait que vous soyez sur le point de le savoir.

DC Comics surfe sur la popularité de ses super-héros et super-héroïnes en s’associant avec l’un des plus gros leaders mondiaux de l’industrie des arômes et des parfums : Okaia. Et si cette collaboration est en train de voir le jour, ce n’est pas pour lancer une collection de bougies parfumées, mais bien pour catapulter une gamme de 7 parfums à l’effigie de nos héros préférés. Batman, Wonder Woman, Superman, Gotham Knights et même le Suicide Squad font partie du projet.

Et si vous n’êtes pas branchée super-héros, ce n’est pas un problème pour DC Comics qui a également pensé à créer un jus à l’effigie du Joker ou encore d’Harley Quinn.

Des fragrances réalisées avec le même soin que de la haute parfumerie

Produire l’odeur de Batman ou encore d’Harley Quinn n’est pas une mince affaire. Surtout lorsqu’il faut partir de zéro. C’est pour cette raison que le groupe Okaia (qui est issu d’une fusion entre le groupe Robertet, maison Française créée en 1850 et de MyCoach, créateur de solutions numériques) a voulu placer ses meilleurs maîtres parfumeurs sur le coup.

Immersion émotionnelle, reflet de la personnalité de chaque personnage, travail de la mémoire olfactive des fans… Les « nez » de la maison vieille de plus de 170 ans ont pensé à tout. Et ça va plaire aux passionnés.

Du 100% Made In France accessible

Pour garder une qualité imitant celle de la haute parfumerie, les deux grands groupes ont voulu jouer la carte du Made In France. Un détail de la plus haute importance qui n’a pas empêché DC Comics et le groupe Okaia d’établir le prix de leurs parfums à 39,90€ seulement. Et si vous vous demandez où vous allez pouvoir les trouver, ils seront revendus en France dans tous les magasins Micromania-Zing et sur l’eshop d’Okaia.

Crédits de l’image de une : @okaia_officiel.

