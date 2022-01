Vous avez déjà envie d’arrêter le sport ? Une psy vole à votre secours

Si vous avez décidé de vous remettre au sport en ce début d’année, bravo ! Mais on le sait, prendre des bonnes résolutions c’est facile, les tenir l’est moins. Une psychologue débarque à la rescousse.

Nous sommes en janvier et vous avez peut-être pris la résolution de reprendre le sport — ou vous voulez peut-être simplement vous y remettre sérieusement après les fêtes pour affronter les longues journées d’hiver plus sereinement ?

Pleine d’enthousiasme, vous avez peut-être acheter une nouvelle tenue ou une paire de sneakers, voire une gourde. Pour faire les choses bien et ne pas vous limiter vous avez peut-être même télécharger une application de sport comme FizzUp. Très bien faite elle propose 250 programmes sportifs et 1000 exercices avec des planning d’entrainement journalier.

Et malgré tout ça, c’est le drame vous avez la flemme ! Parfois, vouloir faire quelque chose ne suffit pas et toute la bonne volonté du monde ne résout pas tous les problèmes. Mais pourquoi est-ce si dur de continuer le sport et comment mettre toutes les chances de votre côté ? La psychologue clinicienne et psychothérapeute Camille Voisin nous donne quelques pistes de réflexion.

« Le bon rapport entre petit défi, objectif et degré de satisfaction »

Pratiquer une activité physique est également bénéfique pour votre santé physique comme mentale et votre moral. Alors selon la psychologue, avant de se lancer, l’important est de ne pas se lancer d’objectifs trop hauts pour ne pas se dégoûter rapidement :

« Mieux commencer par des petits objectifs et de les augmenter progressivement, et être dans une forme de bienveillance avec soi. »

La bienveillance est peut-être le maître mot. Pour la spécialiste, avant de se lancer, et comme pour toute chose, il faut pouvoir distinguer pourquoi on se remet au sport : « Qu’est ce qui fait que c’est important pour soi d’aller dans la direction de cet objectif ? »

Une fois que ces deux conditions sont réunies, que vous arrivez à déterminer votre objectif et pourquoi il est important pour vous de l’atteindre, vous allez pouvoir accéder à ce qu’on appelle en psychologie le sentiment d’efficacité personnel. Selon Camille Voisin, ce sentiment est à l’origine de la motivation :

« C’est le facteur de la confiance de l’estime de soi. Le sentiment de satisfaction personnelle est corrélé aux efforts qui sont fournis et aux résultats qui y sont associés. Il en résulte la satisfaction d’avoir réussi à accomplir quelque chose par soi-même. ».

Crédits : Andrea Piacquadion sur Pexels

Vous savez ce qu’il vous reste à faire avant de vous lancer à corps perdu dans une activité physique. Mais comment faire pour réellement s’y tenir sans s’en dégoûter ?

Pourquoi c’est dur de reprendre le sport après une longue pause

Camille Voisin propose une explication:

« Alors je ne sais pas si cela ne concerne que l’activité physique ou, de manière générale, toutes les choses qui coûtent ou qui demandent un effort. Justement, il peut y avoir l’idée que l’on ne va pas y arriver et que l’on ne tiendra pas sur la longueur, surtout si vous gardez de mauvais souvenirs de votre dernier essai. Si la dernière fois, vous avez essayé de faire des choses qui étaient trop difficiles pour vous et que les efforts ont été coûteux et le sentiment d’efficacité personnel n’a pas pu avoir lieu, vous avez été déçue de vous : c’est forcément difficile de se remotiver pour une activité qui a provoqué en nous un sentiment d’échec et d’insatisfaction personnelle. » Si vous trouvez des choses qui correspondent à vos besoins et à votre envie réelle (et non celles qui font écho au compte Instagram d’une fitgirl qui a fait ça tous les jours de sa vie, ndlr), les objectifs que vous vous fixerez correspondront à des attentes moins importantes mais plus facilement accessibles. Du coup, on peut plus s’en satisfaire.

Encore une fois cette notion d’objectif est importante. Rappelez-vous que vous n’avez rien à prouver à personne en vous lançant dans une activité physique ! Vos séances sont uniquement pour vous et c’est vous qui en ressentirez les bienfaits en premier, à la fois sur votre corps et sur votre esprit.

Le sport comme thérapie, même seule chez soi

Il est déjà arrivé à Camille Voisin de « prescrire » des séances de sport à certains de ses patients ou patientes — plutôt des pratiques où l’attention va être en jeu, comme le yoga qui est une forme de méditation.

« Ce type de pratique permet de focaliser son attention sur soi, ce qui peut permettre à des personnes anxieuses de détourner leur attention sur autre chose que sur ce qui peut être source d’anxiété. »

Pour plusieurs raisons, certaines personnes ne sont pas très cours collectifs. Et ce n’est pas grave, l’important c’est d’avoir envie ! Cet été déjà, je vous parlais de l’application FizzUp qui offre pléthore de possibilité de pratiques et vous propose un accompagnement ultra personnalisé.

L’inscription dure deux minutes, durant lesquelles vous répondez à des questions afin de suivre le programme le plus adapté à votre niveau et vos objectifs — êtes vous un homme ou une femme ? Votre objectif du moment est-il de vous sculpter, de mincir, d’être en forme, d’être une athlète ? Combien de fois par semaine faites-vous du sport ?

Pour la psychologue, les applications peuvent être une bonne chose :

« Tout dépend de la tonalité du message délivré durant l’accompagnement par notification et par mail. Une application qui vous explique que vous êtes une grosse nulle — même sur ton humoristique parce que vous avez pas fait de sport depuis trois jours — c’est à fuir pour moi. En revanche, une application qui vous explique que l’objectif que vous vous êtes donné, c’est pour votre bien et que ça ne peut qu’être bénéfique. La bienveillance est le plus important. Avoir un suivi comme peut le proposer l’application FizzUp est très bien pour quelqu’un qui veut se lancer un petit défi. »

Comment rester focus sur la durée ?

Camille Voisin nous donne ses conseils :

« Tout dépend de son objectif. Pour tenir sur la durée, il faut trouver des sports qui correspondent vraiment à nos besoins. Ce qui suppose de cerner ce qu’on cherche et de ne pas essayer de correspondre à des exigences perçues. Ce n’est pas parce qu’on voit des défis, ou qu’une technique est bien pour maigrir qu’il faut la reproduire. L’important n’est pas tant de maigrir que de prendre soin de soi. Donc tout dépend de ce pourquoi on choisit de se mettre et de faire du sport. »

Contrairement à ce que l’on peut régulièrement observer sur les réseaux sociaux, la psychologue déconseille le « avant-après » avant de commencer pour faire des comparaisons. Elle explique :

« Je ne suis pas sûre que ça soit psychologiquement conseillé. Si le curseur personnel est uniquement focalisé là-dessus, c’est dangereux. Il peut y avoir l’envie d’avoir toujours plus de résultats, et d’être toujours plus mince, toujours plus ferme… Il s’agit d’être vigilante, aux enjeux et aux objectifs à atteindre et d’être beaucoup plus bienveillante, plus ludique. »

Peut-on vraiment considérer le sport comme thérapeutique ?

Camille Voisin a un avis nuancé :

« Le sport a des vertus hormonales qui font que physiquement et mentalement on se sent bien. C’est thérapeutique en tant que tel. Il y a des sports qui favorisent aussi une concentration de l’attention sur soi, comme le yoga. Et dans cette dimension, ça peut être thérapeutique de prendre soin de soi par le sport et d’être satisfait, d’arriver à en faire pour x ou y raisons en fonction des objectifs que l’on s’est fixés. Si on maintient justement son activité sportive de manière régulière et qu’on le fait pour soi, en cohérence avec les besoins, les envies, c’est à mon sens thérapeutique. Après je nuancerais quand même en disant que si on va bien psychologiquement, avoir une activité physique n’est pas obligatoire. Si vous avez un bon rapport à soi et un bon rapport à votre corps, que vous êtes dans une forme d’acceptation globale avec un bon rapport à ses émotions et que rien ne déborde dans ce cas là : Il n’y a pas de raison de faire du sport… à part pour le plaisir ! »

Alors vous l’aurez compris, si vous n’arrivez pas à vous tenir à vos objectifs sportifs, ne vous tourmentez pas trop et soyez douce avec vous-même. Peut-être que le sport que vous avez choisi ne vous correspond pas, que les objectifs que vous vous êtes fixés sont trop élevés, ou encore que vous n’avez pas choisi de vous lancer dans une activité physique pour les bonnes raisons ?

Si jamais vous n’y parvenez pas seule, sachez que des applications très bien faites comme FizzUp peuvent vous aider à être fière de vous et de vos performances. Vous pouvez y arriver en commençant lentement, mais sûrement !

Crédits : Photo de Tim Samuel provenant de Pexels