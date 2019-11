Ces vidéos d’intérieur avant/après décorations de Noël sont magiques

J’ai décidé que c’était officiellement Noël. Et quoi de mieux que des inspirations déco pour se mettre dans l’ambiance ?

Les vidéos TikTok de Noël : transformations d’intérieurs

Voici un thread Twitter composé de vidéos TikTok tendances à l’approche des fêtes.

Ces vidéos consistent à lancer une boule de Noël dans une pièce lambda non décorée, sortir de la pièce pour y re-rentrer et y découvrir l’endroit changé et débordant de la magie de Noël.

Cette fameuse sélection est concoctée par @_alexandriaryan.

Un thread de vidéos TikTok d’explosion de Noël parce que ce sont mes préférées :

A thread of Christmas explosion videos from Tik Tok bc they’re my fucking favorite: pic.twitter.com/NTm4yTOhBy — alex (@_alexandriaryan) November 19, 2019

Les meilleurs vidéos de transformations avant/après déco de Noël

Cette personne a partagé un bon nombre de vidéos basées sur ce concept. Voici mes préférées du lot !

J’ai envie de plonger tête la première dans de nombreuses de ces chambres, pas toi ? J’espère que ça t’a également donné quelques idées de décorations pour ton chez toi !

Et toi, quel thème et quelles couleurs vas-tu choisir cette année ? Si tu es indécise, fais-moi signe et je te ferai une sélection d’intérieurs inspirants pour l’occasion !

