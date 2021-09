Une affaire française, la série TF1 sur le petit Grégory, l’obsession de trop ?

Les deux premiers épisodes d’Une affaire française, retraçant le fait divers macabre qui a révolté la France en 1984, ont été diffusés. La série était-elle nécessaire, ou tire t-elle sur la corde du sordide ?

L’affaire Grégory, c’était en 1984. Et pendant des années, elle a attisé une curiosité hallucinante — au point d’en devenir malsaine — au vu de ses ramifications et de ses multiples « rebondissements ».

Trente-sept années ont aujourd’hui passé entre l’assassinat de Grégory Villemin et la sortie de la série Une affaire française sur TF1. Plusieurs décennies pendant lesquelles les parents du petit Grégory ont essayé de se reconstruire, en dépit de l’attention constante dont il sont l’objet.

Au vu, donc, de la surmédiatisation éternelle dont l’affaire et les principaux concernés font déjà les frais, était-il indispensable d’en remettre une couche ?

Rien n’est moins sûr.

Une affaire française surfe sur le sordide au mépris de ceux qui ont souffert

Aucun succès n’échappe à l’œil aiguisé du géant TF1.

Et surtout pas celui, colossal, de la mini-série documentaire Netflix sobrement intitulée Grégory, qui revenait sur le drame via des témoignages des proches de la famille Villemin, d’anciens journalistes affectés au fait divers et d’anciens flics.

Un programme de 5 épisodes absolument édifiant, qui analysait les ramifications de cette tragique histoire, et permettait au monde de mieux en connaître les acteurs : la famille Villemin bien sûr, mais aussi les journalistes — qui ont participé à précipiter les parents de Grégory dans l’enfer — ainsi que les policiers, dont certains étaient d’une misogynie patentée, ce qui a contribué à faire de Christine Villemin une coupable potentielle.

Bref, c’était terrifiant, mais éclairant et révoltant.

Oui mais voilà, un an et demi après la mini-série, on émet de sérieux doutes quant à la pertinence de ce nouveau programme…

D’abord sur le papier. En effet, l’affaire et ses acteurs sont déjà connus de tous. Chaque nouvel élément de l’enquête est scruté par les médias et disséqué par les yeux, experts ou non, du monde entier. Une nouvelle série, ça sentait donc le déjà vu à plein nez, à moins que de nouveaux angles aient été explorés.

À l’écran ensuite. Nos craintes sont confirmées : le programme fait dans le sensationnalisme, et rejoue l’affaire sans lui apporter d’éclairage nouveau. Du moins pour l’instant.

Ainsi, de là à dire que TF1 ne surfe que sur le sordide pour attirer les foules, sans se préoccuper ni de notre lassitude potentielle, ni des retombées probables sur la famille Villemin, il n’y a qu’un pas… Qu’on franchit volontiers.

Une affaire française, un carton d’audience ?

On peut aisément présumer du fait que TF1 prévoyait de faire un carton grâce à cette nouvelle fiction. Seulement voilà, « seulement » 3,7 millions de spectateurs ont été au rendez-vous, c’est à dire 17,9% de part de marché.

Pas mal en somme, mais décevant, d’autant plus que M6 est parvenu à faire mieux grâce à L’amour est dans le pré.

Force est donc de constater que les Français, à notre instar, semblent lassés du sensationnalisme de cette affaire, et aimeraient bien qu’on laisse enfin la famille Villemin en paix.

Une affaire française, une belle distribution

Si Une affaire française ne nous a pas convaincu il n’en va pas de même pour les acteurs. En effet à programme « star », acteurs stars !

Ainsi, la distribution de la série française est absolument superbe, de Blandine Bellavoir (qui incarne Christine Villemin) à Guillaume Gouix (qui joue son époux), en passant par Laurence Arné (la journaliste de France inter), sans compter Michaël Youn, qui entre cette série et Fugueuse, revient cette année sur le devant de la scène.

Laurence Arné Guillaume De Tonquedec Guillaume gouix Blandine Bellavoir Thierry Godard

Tous les comédiens sont époustouflants et rendent justice aux personnages, aussi bien aux parents meurtris qu’aux infâmes journalistes en quête de gloire, qu’ils jouent.

C’est déjà ça.

Les deux premiers épisodes sont par ailleurs joliment réalisés, plutôt académiques et sans faux-pas. Le seul problème d’ordre plastique ? Le générique d’un autre temps — dont la ringardise pourrait être une sorte d’ode à l’époque de l’affaire, mais là encore, ça sent plutôt le raté…

Bref ce programme dérangeant et clairement sensationnaliste fait d’après nous fi de toute morale en ressuscitant une nouvelle fois une affaire qui a déjà fait souffrir suffisamment de monde. Épargnez-vous donc cette énième resucée d’une tragique histoire.

