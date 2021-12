Pour tout savoir sur le slow sex, rendez-vous ce soir sur la chaîne Twitch de Madmoizelle pour le dernier numéro de Sex on Air

Ce mercredi, de 22 heures à minuit, aura lieu le troisième et dernier rendez-vous Sex on Air sur la chaîne Twitch de Madmoizelle pour une émission dédiée au Slow Sex.

C’est sur un plateau dédié à la séduction que Shakaam terminera cette succession de lives en beauté ! Elle recevra Bytell, un streamer gaming et talk, ainsi que Tiboudouboudou connue et reconnue sur Youtube qui s’est donné comme challenge de devenir streameuse. Des invités hauts en couleur pour ce dernier plateau de Sex on Air. Un concept d’émissions libres créé spécialement avec la plateforme communautaire JOYClub.

Si vous n’en avez jamais entendu parler, sachez que JOYClub est une plateforme communautaire dédiée à la sexualité sous toutes ses formes. C’est à la fois un site de rencontres, un blog, et une multiplicité de forums où l’on parle de plaisir et de sexe.

Le service permet même d’observer des personnes en plein ébat — si vous êtes adepte du voyeurisme, c’est l’idéal… C’est donc la plateforme parfaite pour échanger librement à propos de pratiques dont on n’ose piper mot, ou qui s’accomplissent à l’abri des regards, comme le libertinage ou le BDSM.

JOYClub vous offre un code promo : 7 jours d’abonnement premium gratuit, sans engagement valable jusqu’au 31/12/2021 : JOYMADZ

L’épisode 3 de Sex on Air : une émission dédiée au slow sex

Aux côtés de Shakaam, vous pourrez découvrir le streameur Bytell, un streamer gaming et talk qui apparaît régulièrement sur LeStream et aime aborder des sujets variés, de société et de divertissement. De nombreux concepts et talk sont réalisés avec tact et humour sur sa chaîne qu’il enrichit depuis plusieurs années.

À ses côtés vous retrouverez Tiboudouboudou toujours accompagnée de sa joie de vivre et son humour en live. Elle amène une énergie positive contagieuse et une culture sans faille à sa communauté très active !

Face à ces trois interlocuteurs plus que sympathiques, vous pourrez vous informer sur le slow sex et poser vos questions en direct. Mais de quoi s’agit-il ? Un mouvement qui prend de l’ampleur en France depuis quelques années. Le slow sex allie une sexualité dite « en pleine conscience » et certaines formes de méditation. Il vise à se reconnecter avec ses sensations, à faire monter le plaisir en cessant de visualiser l’orgasme.

Ce live en libre antenne est d’ailleurs la meilleure façon pour vous de participer et de poser vos questions sur le sujet. Des personnes expérimentées et disposées à vous répondre en direct vous apporteront leurs meilleures tips pour une pratique consentante, éclairée et réfléchie.

Le dernier numéro de Sex on Air et JOYClub

Cette dernière édition de Sex on Air s’inscrit dans un projet de trois émissions libres dédiées aux formes de sexualité non conventionnelles présentées par la streameuse Shakaam et son franc-parler légendaire.

Si vous voulez en savoir plus sur le slow sex, faire la connaissance de Bytell et Tiboudouboudou et découvrir la plateforme communautaire JOYClub, rendez-vous sur la chaîne Twitch de Madmoizelle ce mercredi 1er décembre de 22 heures à minuit.

