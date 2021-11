Pour prendre soin de votre sourire cette brosse à dents électrique Oral-B est à moins de 40€

Se brosser les dents n’est pas forcément le moment le plus fun de la journée alors on a tendance à aller vite. La brosse à dents électrique va vous redonner le sourire en vous offrant un brossage efficace et des dents blanches.

Contrairement aux idées reçues, les dentistes recommandent de s’armer d’une brosse à dents électrique pour une hygiène dentaire irréprochable. Dans un monde où le masque a tout autant sa place dans un sac à main que votre porte-feuille, avoir une haleine fraiche semble vraiment important.

On nous apprend dès le plus jeune âge à se brosser les dents pendant deux à trois minutes pour éviter de passer par la case dentiste. Cette chorégraphie quotidienne et répétitive peut parfois amener à s’arrêter rapidement ou frotter trop fort.

Pour un brossage de dents moins agressif, la brosse à dents électrique est une bonne solution. Elle favorise l’hygiène dentaire grâce a des capteurs de pressions qui limitent les risques d’endommagement de l’émail et des gencives et donc réduisent les problèmes de sensibilités dentaires.

Elle facilite le quotidien en faisant une partie du travail toute seule. Ce n’est pas de la fainéantise, bien au contraire c’est de l’exigence ! La brosse à dents électrique rectifie les mauvaises habitudes pour offrir à notre sourire ce qu’il y’a de mieux. Elle est aussi un bon moyen de plus courir derrière les enfants pour qu’ils se brossent les dents correctement…

Pour sublimer votre sourire et vous offrir un brossage de dents efficace, la brosse à dents électrique Oral-B pro 3 est à -28% sur Amazon.

Un sourire sain dans un corps sain

Pour sourire de toutes ses dents, Oral-B propose sa brosse à dents électrice Pro 3. Elle vous offre un nettoyage efficace : exit les bactéries et les caries, elle élimine jusqu’à 100% de la plaque dentaire.

Cette brosse à dents Oral-B est dotée d’une technologie de contrôle de pression 360°C qui permet de vous signaler lorsque vous brossez vos dents ou vos gencives de manière trop vigoureuse — des voyants rouges s’allument sur la brosse à dents et la vitesse de brossage est immédiatement réduite.

Elle possède 3 modes de brossages : propreté, blancheur, et un dernier qui permet carrément de s’adapter aux dents et aux gencives sensibles ! Elle ne possède qu’un seul bouton pour l’allumer/l’éteindre et changer de mode — ce qui est un peu dommage car ça peut pousser à rester sur le mode standard.

Pour vous assurer un brossage de dents efficace la Oral-B Pro 3 est doté d’un minuteur intégré. Automatiquement, au bout de deux minutes d’utilisation la brosse à dents s’arrête. Elle vous signalera aussi toutes les 30 secondes qu’il est temps de changer de zone de brossages grâce à des vibrations.

Ses brossettes à têtes rondes sont conçues pour contourner chaque dent et fonctionner ensemble pour une propreté optimale. Il faut compter plusieurs heures pour que votre brosse à dents soit entièrement rechargée ; même si ce temps d’alimentation est un peu long, après une recharge la brosse à dent est autonome pour environ deux semaines ! De plus, son chargeur est assez petit et tient parfaitement sur le rebord d’un lavabo.

Le point faible de cette brosse à dents électrique c’est qu’elle est livrée sans pochette de transport. Son format et son chargeur ne la rendent donc pas des plus pratiques pour partir en voyage.

La brosse à dents Oral-B Pro 3 en bref

Une technologie de contrôle de pression qui permet de signaler les brossages trop vigoureux

3 modes de brossages

Un minuteur intégré et un signal qui permet de changer de zone de brossage au bon moment

Amazon vous offre -28% sur la brosse à dents électrique Oral-B Pro 3. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 39,99€ au lieu de 55,37€.

