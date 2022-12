Pour Noël, offrez à vos proches un étui à lunettes (si si, c’est une excellente idée)

Vous en avez assez d’offrir des cadeaux classiques à Noël ? Et si cette année, vous optiez pour un cadeau à la fois original et très utile ?

Si vous possédez une paire de lunettes, vous êtes sûrement également propriétaire d’un étui solide, encombrant et plutôt lourd. C’est le cas d’à peu près tous les propriétaires de lunettes de vue ou solaires. Les étuis fournis par les fabricants de montures sont certes protecteurs, mais leur esthétique et leur praticité laissent à désirer. Le plus souvent, il s’agit simplement d’une grosse boîte, ni plus ni moins.

La marque Latuit a mis son savoir-faire artisanal à profit pour pallier ce problème et créer des étuis à lunettes élégants et pratiques. Tous confectionnés à la main dans leurs ateliers en France, les étuis à lunettes Latuit sont en cuir de vachette pleine fleur, le type de cuir le plus solide. Durable et résistant, chaque cuir pleine fleur conserve les marques naturelles de l’animal, le rendant unique en son genre.

De plus, la marque ne travaille qu’avec du cuir italien, pays qui a la réputation de produire un excellent cuir. Les planètes s’alignent donc pour vous proposer un produit d’exception, à un prix néanmoins abordable.

Pourquoi craquer pour l’étui à lunettes Andy de Latuit ?

La marque n’a qu’un seul modèle d’étui commercialisé : le modèle Andy. À priori, lorsqu’une marque concentre tous ses efforts sur un seul et même produit, c’est qu’il vaut le détour. Disponible en quatre coloris, l’étui Andy possède plus d’une corde à son arc.

Étui à lunettes Andy — Latuit — 55 €

Un cuir d’une qualité exceptionnelle

Comme dit précédemment, Andy est créé à partir d’un cuir italien de qualité, à la fois souple et résistant. Confectionné à la main, il est doté de finitions détaillées qui lui confèrent une esthétique et une qualité premium.

D’étui à lunettes pratique à accessoire de mode

L’étui à lunettes Andy est pratique et surtout léger. Il ne pèse pas plus de 40 grammes. Ainsi, il se fera discret dans n’importe quel sac à main ou n’importe quelle poche de veste. Très souple, il se glisse également dans une poche de jean sans aucune difficulté.

Plus qu’un objet pratique, l’étui à lunettes Andy se range même du côté des accessoires tant vos proches (ou vous) seront heureux de le sortir pour attraper leurs lunettes. Cela tombe peut-être sous le sens pour certaines et certains d’entre vous, mais les étuis Latuit sont unisexes : n’ayez donc pas peur d’en offrir aux hommes de votre entourage.

Andy n’est pas près de vous lâcher

Les produits à partir d’un cuir de qualité durent dans le temps. Sur le site de Latuit, les artisans experts vous donnent des conseils pour faire durer dans le temps votre étui à lunettes. Ainsi, vous pourrez être sûr de devoir changer de lunettes plusieurs fois avant d’avoir besoin de changer d’étui.

Un produit de qualité à un prix abordable

Acheter un étui à lunettes Andy, c’est faire plaisir, à soi ou à un proche, avec un beau produit pour la somme de 55 €. L’occasion de faire un joli cadeau sans se ruiner, et une bonne manière de finir l’année 2022 en beauté. De plus, profitez du code promo MADMOIZELLE qui vous donnera 15% de réduction sur la première commande.

Par ailleurs, si vous souhaitez être davantage rassuré quant aux étuis à lunettes Latuit, sachez que plus d’une centaine d’avis clients sont visibles sur le site internet de Latuit. Également bon à savoir, si l’étui ne plaît pas à celui ou celle à qui vous comptez l’offrir, il peut être retourné sous 30 jours après réception pour bénéficier d’un remboursement complet. Vous n’avez donc plus d’excuses pour offrir le cadeau le plus original de votre famille cette année !

