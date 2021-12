Pour garder un intérieur clean, ce balai vapeur est à moins de 70€

Nettoyer, frotter, lustrer ! Histoire de remiser vos serpillières et produits d’entretien toxiques au placard, le balai vapeur va faire briller votre intérieur sans utiliser des litres d’eau.

Détergents, javel, déboucheur liquide… on ne vous apprend rien, mais parfois être une fée du logis nous amène à consommer un max de produits toxiques ! Pour adopter une routine de ménage un peu plus naturelle, il existe plein de solutions, comme faire l’impasse sur les produits chimiques en les remplaçant par des huiles essentielles, du bicarbonate de soude ou du savon noir.

En plus de fabriquer vous-même vos nettoyants, vous pouvez aussi arrêter d’utiliser des tonnes d’eau pour faire briller le sol. Exit le seau et la serpillière, le balai vapeur va pouvoir changer vos habitudes ! Si l’heure du grand ménage a sonné ou si votre maison fait office de rendez-vous pour la soirée du nouvel an, ce nettoyeur va rendre à votre cocon son éclat.

Le balai vapeur, en plus d’utiliser moins d’eau que d’autres outils de nettoyage, aide à éliminer les acariens et autres allergènes. C’est un nettoyeur polyvalent : sol canapé ou tapis quelque soit la matière, le nettoyeur vapeur va cleaner tout ce que vous voulez.

Si « trouver une solution pour faire le ménage en deux-deux » se niche dans votre liste au Père Noël, Amazon vous fait un beau cadeau : ce nettoyeur vapeur Vaporetto est à -46%.

Une autre façon de nettoyer sa maison

Pour nettoyer son intérieur de fond en comble, ce nettoyeur vapeur est un bon allié ! Il combine un balai et un pistolet vapeur pour nettoyer jusqu’à quinze surfaces différentes. Son format compact le rend maniable et léger ; le tout, combiné à sa diffusion de vapeur homogène, vous permet de nettoyer même les recoins les plus durs à atteindre.

La vapeur se forme en 15 secondes et se règle manuellement. Elle élimine efficacement les bactéries. Le Vaporetto est livré avec plusieurs accessoires pour adapter le nettoyage à la surface, et son réservoir amovible a une capacité de 300 mL.

En plus d’assainir votre intérieur, ce balai vapeur offre aussi la possibilité d’éliminer les mauvaises odeurs : grâce à un diffuseur intégré, vous pouvez y ajouter du désodorisant (vendu séparément) !

Attention cependant : il décolle et dégraisse les saletés mais ne les enlève pas entièrement — l’huile de coude reste un incontournable. Le Vaporetto est doté d’un filtre anti calcaire mais ce genre d’appareil a tendance à s’entartrer ! Il nécessite un nettoyage en profondeur de temps à autres.

Le nettoyeur vapeur Vaporetto en bref

Combine un balai et un pistolet vapeur pour nettoyer jusqu’à quinze surfaces

Format compact, maniable et léger

Temps de chauffe rapide : 15 secondes

Crédit photo : Pexels / Shvets Production