Pédopsychiatrie : les professionnels de la Seine-Saint-Denis sonnent l’alarme 

Le Collectif Pédopsy93, qui regroupe l’ensemble des chefs de service de pédopsychiatrie et des médecins de centres médico-psychologiques de Seine-Saint-Denis, alertent sur leur incapacité à traiter tous les patients en besoin de soins.

«Oui, par manque de moyens, la pédopsychiatrie doit depuis des années « trier » les enfants. Oui, en Seine-Saint-Denis, les enfants souffrent davantage qu’ailleurs, et reçoivent moins de moyens qu’ailleurs.» Dans une tribune publiée par Le Monde, ce jeudi 24 novembre, le Collectif Pédopsy93 alerte sur la crise persistante éprouvée par la profession, en particulier dans les villes de Seine-Saint-Denis.

Les professionnels “s’infligent un tri”

Le collectif, qui regroupe l’ensemble des chefs de service de pédopsychiatrie et des médecins de centres médico-psychologiques du 93, dresse un constat critique, tant pour les soignants que pour les soignés. D’un côté, « une crise des vocations », où les professionnels qui ne se sont pas encore découragés sont « débordés » et « s’infligent un tri » des patients faute de pouvoir répondre à toutes les demandes. De l’autre, un nombre croissant d’enfants dont les pathologies ne sont pas soignées.

L’augmentation croissante des cas graves

D’après le collectif, il faut attendre pas moins de 18 mois pour avoir un premier rendez-vous dans les villes du 93. « La Seine-Saint-Denis, département de 1,6 million d’habitants, dont un tiers d’enfants et d’adolescents avec un rythme de naissances soutenu, est un des plus mal pourvus en moyens de soins psychiques pour ses plus jeunes », soulignent encore les signataires de la tribune. En conséquence de ces lacunes, « les urgences et les situations graves, de plus en plus graves, car ayant eu à attendre longtemps un premier rendez-vous, augmentent sans cesse. »

Selon les pédopsychiatres du 93, cette situation dure « depuis des années », et les « mesures de rattrapage » qui sont prises sont « notoirement insuffisantes pour combler le retard pris ». Le collectif réclame ainsi à l’État plus de budget que les 20 millions d’euros investis en 2022 pour l’ensemble de la France et de l’outre-mer. « La France trie ses enfants, écrivent-ils sans détour. Reconnaître et réparer cette inégalité d’accès à l’éducation, à la protection et aux soins est une urgence.»

À lire aussi : Accusé de violences sexuelles et psychologiques, Léo Grasset (Dirty Biology) répond dans une vidéo-plaidoyer