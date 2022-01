Participez au nouveau podcast Madmoizelle en nous confiant ce que vous voudriez dire à votre ex

Dans notre prochain podcast, Ce que j’aurais dû dire à mon ex, des auditrices partagerons avec nous une lettre ouverte à leur ex. Passons à autre chose ensemble : participez !

Fini les brouillons qui s’accumulent, les notes dans un coin de votre téléphone et les vocaux annulés en dernière minute : dans Ce que j’aurais dû dire à mon ex, le prochain podcast de Madmoizelle, vous avez carte blanche.

L’idée ? Pouvoir, dans un court épisode de podcast, exprimer tout ce que vous aimeriez dire à votre ex : colère, gratitude, questionnements, réalisations tardives… Partagez vos introspections avec nous, dans une lettre ouverte, plutôt que dans des messages de fin de soirée !

Dans chaque épisode, une auditrice nous lira cette lettre à son ex, et nous démontrera à quel point les relations amoureuses et les ruptures sont plurielles, complexes, et comme leur ampleur varie dans une vie.

Participez à Ce que j’aurais dû dire à mon ex !

Vous avez envie d’aborder une séparation, quelle que soit sa forme ? Vous avez envie de demander à votre ex de revenir, ou au contraire, de rester très loin ? Des amours devenues amitiés solaires à la question de la violence ou du deuil, Ce que j’aurais dû dire à mon ex tient à aborder les ruptures sous tous leurs angles.

Pour participer au podcast, écrivez-nous à [email protected] en nous envoyant un petit paragraphe pour vous présenter et expliquer en quelques mots la relation amoureuse dont vous souhaitez parler. Avec, en plus, la fameuse lettre ouverte à votre ex ! Celle-ci devra faire entre 750 et 1500 mots, et contenir les éléments suivants :

Ce que doit contenir votre témoignage

Un début de type : « Chère·e ex » ou alors « Prénom de la personne destinataire, » et cette fin : « Je te souhaite… », une formule de politesse (ou pas) et votre signature (prénom, pseudonyme, ou une manière de vous décrire)

Un sujet précis (quelque chose que vous avez réalisé sur la relation depuis qu’elle s’est terminée, un regret que vous avez sur votre rôle, le sien pendant la relation et/ou la rupture…)

(quelque chose que vous avez réalisé sur la relation depuis qu’elle s’est terminée, un regret que vous avez sur votre rôle, le sien pendant la relation et/ou la rupture…) Un exemple ou une anecdote pour illustrer la chose dont il est question (illustrer un problème de communication en évoquant une dispute par exemple, pour que la situation soit lisible par une personne extérieure à la relation).

On a hâte de lire vos introspections, et de partager toutes ces émotions avec vous !

Participez à Ce que j'aurais dû dire à mon ex Pour participer au podcast, contactez-nous à l'adresse [email protected] en vous présentant, et en nous envoyant votre lettre ouverte. Précisez-nous aussi si vous seriez disponible pour vous déplacer jusque dans notre studio d'enregistrement situé à Paris !

