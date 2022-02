On interviewe la candidate du Parti animaliste Hélène Thouy ce soir à 20h sur Twitch !

La présidentielle selon Madmoizelle accueille ce 28 février la candidate du Parti animaliste à l’élection présidentielle, Hélène Thouy. Venez échanger et poser toutes vos questions !

Après avoir reçu Nathalie Arthaud et Anne Hidalgo, nous accueillons ce soir Hélène Thouy cofondatrice et coprésidente du Parti animaliste, et candidate à l’élection présidentielle.

Rejoignez-nous à 20 heures sur Twitch pour échanger sur ses propositions et surtout poser vos questions à notre invitée.

Crédit photo : Hélène Thouy par Jonathan Lecarderonnel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons