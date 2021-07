Notre Matinale sur Twitch c’est ce mercredi 21 juillet, et c’est mieux que le café en intraveineuse

Vous n’êtes pas du matin ? Laissez-nous vous faire changer d’avis…

Ce mercredi 21 juillet, Shakaam va faire un effort incroyable pour vous toutes : lancer un live sur Twitch à 8h pour vous aider à démarrer la journée du bon pied. Et ce, alors même qu’on est en plein été et qu’on devrait toutes être sur une plage à siroter des citronnades.

Au programme ? Musique qui donne la pêche, point météo (c’est important !), discussions sur l’actu et même un peu de make up. Bref, tous les ingrédients seront réunis pour vous faire passer un bon moment de 8h à 11h en sa compagnie.

Que vous soyez déjà en vacances ou coincée au boulot à faire semblant de bosser en suant à grosses gouttes loin de l’unique ventilateur de l’open space, vous êtes les bienvenues pour partager ce chouette moment garanti 100% bonne humeur.

Alors, on se retrouve sur Twitch mercredi matin ? On ne fournit pas le café par contre, mais on parie que vous n’en aurez même pas besoin ?!