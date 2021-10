Mon mec veut qu’on partage toutes les dépenses… sauf ma contraception

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question de la semaine

« Chère Daronne, Je suis en couple avec mon mec depuis plus de quatre ans, et nous vivons ensemble depuis peu. Et je tombe des nues un peu plus chaque jour en découvrant un aspect assez particulier de sa personnalité : je crois qu’il est radin. Alors qu’il gagne presque le triple de mon salaire, il insiste pour qu’on partage TOUTES nos dépenses à 50-50. Pas seulement le loyer hein, mais aussi les courses, les factures, les sorties… Mais pas la contraception, étrangement. Je n’ai rien contre l’équité et le partage total dans le couple, mais j’ai l’impression que c’est un peu abusé, non ? Aide-moi chère Daronne, suis-je maquée à un crevard ? La bisette, Audrey »

La réponse de la Daronne

Mon petit sauté de veau à la crème de truffe,

Alors bon, on ne va pas tout de suite sortir la bannière de la misandrie, mais il semblerait bien que tu te sois aguichée d’un mec ayant une vision un chouïa stricte de l’argent, effectivement. Et qui est, peut-être, un peu un crevard. Bon. Ça n’a jamais tué personne.

Qu’il veuille partager de façon tout à fait égale les dépenses communes, grand bien lui fasse ! Ce n’est pas toujours hyper délicat de se retrouver à compter les centimes pour être à 50-50 exactement, mais bon, soit, chacun fait bien ce qu’il veut avec sa perception de l’argent : qui sommes-nous pour juger, finalement.

Sauf que dans ce cas, il faut qu’il soit aligné sur ses principes jusqu’au bout et qu’il partage le prix de ta contraception ! Où est la justice, sinon ?

Je n’ai pas beaucoup de conseils à te donner, hormis le fait de lui mettre le nez dans son caca en usant de sa radinerie à l’extrême, en faisant, par exemple :

Un tableau Excel avec la répartition exacte de qui mange quoi, et combien ça coûte : il aime les Danette à la vanille alors que toi non ? Bah ça fait 1,29€ à sa charge et pas à la tienne, alors. Et ainsi de suite ! C’est un peu long (et chiant) à faire, mais à la guerre comme à la guerre.

Faire des étagères avec vos noms dans le frigo, et peut-être même des petites étiquettes collées sur chaque produit, pour que chacun ne consomme que ce qu’il achète, comme dans les coloc les moins fun.

Ajuster le partage du prix des factures communes en fonction de la consommation précise de chacun : il passe plus de temps aux toilettes pour faire sa crotte que toi ? Ça lui coûtera 0,76 centimes d’électricité en plus.

Après, bien évidemment, tu as aussi la solution de lui en parler clairement et sans tabou, parce que bon : vous vivez ensemble, il y a des sujets que vous devriez pouvoir aborder sans avoir peur que l’autre ne le prenne mal et ne fasse un ulcère.

J’ai l’impression de le répéter (c’est le cas) à chaque nouvel épisode, mais une des clés du couple qui marche, c’est la communication ! Sans ça, ça coince forcément quelque part. Si après discussion, ton mec campe sur ses positions pour x ou y raisons, tu arriveras peut-être mieux à savoir quelle direction tu veux que ton couple prenne, et à quel prix (sans mauvais jeux de mots).

Je te laisse ma petite biscotte, j’ai des factures à payer !

La bisette,

Ta Daronne

Crédit image de Une : Mikhail Nilov (Pexels)