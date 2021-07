Les trouvailles d’Internet pour bien commencer la semaine #70

Les Trouvailles du net, épisode #70 : le meilleur remède pour lutter contre la morosité ambiante !

Salut mes petits verres de grenadine,

J’espère que vous allez bien et que vous n’avez pas fondu la semaine dernière sous ces hautes chaleurs.

Personnellement, je suis incapable de fonctionner correctement dès qu’il fait plus de 22 degrés, donc je suis actuellement dans mon petit enfer personnel, et ce, jusqu’à début octobre, youpi youpi.

Merci du coup à ce bon con de Jeff Bezos de n’avoir aucun scrupule à polluer la planète encore un peu plus, histoire qu’on crève tous très très vite :

Y a un boug qui a fait un aller retour dans l’ESPACE cet aprem, comme s’il prenait le RER A mdr faut alerter les bonnes personnes https://t.co/FpAmM5bdhZ — 'Nês (@Neness_G) July 20, 2021

Oui, on peut même en faire des chansons, c’est génial (non) :

D’ailleurs, aviez-vous déjà remarqué cette ressemblance frappante entre Jeff Bezos et le méchant de la saison 3 de Buffy contre les vampires ? Coïncidence ? Hum, pas sûre :

young jeff bezos looking like someone buffy would have to fight mid season pic.twitter.com/kKl6dHjpdd — george fletcher (@saagifletch) July 20, 2021

Oui excusez-moi, je suis chafouin, c’est la chaleur et le manque de sommeil et de vacances qui me font râler. Si vous voulez avoir un visuel très précis de moi en ce moment, le matin, dès que j’entends mon réveil, le voici :

Et sinon, qu’est ce qui s’est passé la semaine dernière dont on ne parle pas assez ? Eh bien de Robin Williams aurait dû avoir 70 ans. Attention, ceci est le meilleur extrait du meilleur film de tous les temps avec le meilleur des acteurs, vous êtes prévenues :

Il aurait eu 70 ans aujourd’hui.



🖤 Robin Williams



« You promessed never to grow old » pic.twitter.com/3FA47HB2AP — Pierre Niney (@pierreniney) July 21, 2021

Oui d’accord, je sens que je vous déprime avec toutes ces infos, alors voici de quoi me rattraper :

Ça file la pèche, non ? Allez encore une, encore plus kiffante :

Ah oui je ne vous ai pas dit, mais cette semaine, j’ai très envie de faire une spéciale chats cons, parce que je les ai défendu la semaine dernière dans un article, alors qu’en vrai, ils méritent quand même pas mal qu’on se foute de leur tronche. Allez hop, je me rattrape :

Ah, ça fait du bien. Mais je ne m’arrête pas là, vous croyez quoi :

« Gniagniagnia, les chatons c’est trop mignon » non, c’est faux, les chatons ça a des têtes de cons (surtout quand ils voient un pigeon derrière une fenêtre) :

Par contre, il faut bien leur reconnaitre un truc, c’est que les chatons jouent très bien le rôle de Rose dans Titanic et ça, ce n’est pas rien :

Et ok, parfois, ils font des câlins mignons, c’est vrai, tout n’est pas foutu non plus :

Mais je dois dire que, si je dois choisir un animal totem, je me retrouve quand même vachement plus dans le panda qui se casse la margoulette avec classe, quand dans le chat :

Tiens d’ailleurs, vu que c’est bientôt les vacances et que nombre d’entre vous vont partir au bord de la mer ou de l’océan en se disant que oups, y a peut-être un requin pas loin, sachez que oui, c’est possible, mais ça ne veut pas forcément dire qu’il va vous bouffer, parce que tous les requins du monde n’ont pas passé le casting pour les Dents de la mer, pas de panique :

Bon et sinon, comme vont les daronnes et les darons ici ? Ça va, vous tenez le coup avec les mômes en vacances pendant deux mois ? Perso, je suis un peu dans le déni :

Parks and Rec plus vrai que natchure pic.twitter.com/GAqZsmNDjF — margaux. (@Captain_Starla) July 21, 2021

Quand je pense qu’on les fabrique, on les élève, on leur file à bouffer et ils ont même pas de loyer à payer, tout ça pour qu’ils se foutent de la gueule de leur génitrice, le tout sans aucun scrupule :

This guy soundtracking his mum's life with his trombone is a wonderful thing pic.twitter.com/TnSV9hPyAX — Giles Paley-Phillips (@eliistender10) July 18, 2021

Oui, c’est cruel les enfants, encore plus quand ils grandissent et qu’ils savent faire du trombone.

Je suis sûre que le hérisson n’a pas ce problème-là avec son bébé, qui a le nom LE PLUS CHOU du monde :

Le savais-tu?

Le bébé hérisson s’appelle… le choupisson.

Le CHOUPISSON purée, c’est trop mignon ! — Gaara du dessert (@alfred_dessert) July 20, 2021

Voilà, maintenant je veux un choupisson pour Noël, démerdez-vous.

Tiens, en parlant de Noël, vous savez comment on fabrique les bonbons aux couleurs de la meilleure période de l’année ?

Yep, je sais, c’est fascinant. Presque tout aussi fascinant que la capacité de notre cerveau à ne pas voir les tenues camouflages :

my brain refuses to believe there are four ppl in this picture pic.twitter.com/6kLvmzoU0m — ✰ тяαᥴꫀ ✰ (@flept) July 17, 2021

Tenez, vu que vous avez l’air d’avoir envie de vous marrer, ceci est le tweet qui m’a fait recracher mon café pour le nez cette semaine, c’est cadeau :

Ma mère: me raconte que son salon de coiffure habituel a fermé

Mon cerveau malade: F'Hairmeture Défini'Tiff — krapo (@krapomusic) July 22, 2021

Enfin, je vous conseille de dérouler ce thread, comme disent les jeunes de Twitter, pour admirer l’imagination sans faille des utilisateurs de ce réseau ;

imaginez twitter pendant la révolution française — λένα (@jsuisgemo) July 18, 2021

On continue avec cette petite vérité de la semaine, pour toute personne possédant des seins et des tee-shirts :

Wearing character shirts when you have breasts pic.twitter.com/PiqRJYH7zn — Tracy MacLauchlan 🏳️‍🌈 (@saetje) July 18, 2021

Terminons ces Trouvailles avec ce pauvre morceau de pain qui n’avait pas demandé à avoir autant de pression sur les épaules :

Allez, bisous mes petites framboises, à la semaine prochaine, et n’oubliez pas :

Crédit photo image de une : @WilliamKissYou sur Twitter