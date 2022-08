Les anneaux de pouvoir : la série s’offre un dernier teaser épique

Rallumant le flambeau du Seigneur des Anneaux, Amazon Prime s’apprête à dévoiler sa série épique Les anneaux du pouvoir. À quelques jours de la sortie, la plateforme a révélé une ultime bande-annonce épique.

On y est presque. Il ne reste que dix jours avant la sortie le 2 septembre 2022 de LA série dont on nous parle depuis des mois, que dis-je, des années, à grand renfort de « série la plus chère de tous les temps ». Mesdames, messieurs, voici l’ultime bande-annonce du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

La bande-annonce des Anneaux de Pouvoir

Guerre et splendeur visuelle

Après les premiers retours excellents de la série, cette bande-annonce en remet une couche pour nous faire saliver. On est particulièrement impatients de découvrir cette nouvelle interprétation de l’emblématique Galadriel. Interprétée par Morfydd Clark, cette dernière apparaît ici comme une guerrière que rien ne semble pouvoir arrêter. Un registre qui rompt avec ce à quoi Cate Blanchett nous avait habitués dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

La série de Prime Video a lieu à la fin du Second Âge de la Terre du Milieu, quelques millénaires avant les aventures de Bilbon et Frodon Sacquet. Elle retrace les origines des Anneaux de Pouvoir mais aussi l’ascension du sorcier maléfique Sauron, et son Anneau Unique. Si on ne doute pas de la qualité visuelle de la série (on parle d’un budget de 465 millions de dollars, de quoi garantir des effets spéciaux dignes de ce nom), reste à savoir s’il sera facile de suivre une intrigue peuplée d’une foule de personnages. Espérons que le budget aura aussi servi à s’offrir les services de scénaristes sachant faire honneur à Tolkien.

Les deux premiers épisodes seront diffusés le 2 septembre prochain sur Amazon Prime Video. Les autres épisodes sortiront un par un. Le rendez-vous est fixé chaque vendredi !

© Metropolitan

À lire aussi : House of the Dragon bat tous les records, la preuve en images dans cet immeuble à New-York

Crédit de l’image à la Une : © Prime Video