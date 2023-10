L’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar est terminée

L’infirmière de 33 ans a disparu en décembre 2020 dans le Tarn. Son époux, incarcéré depuis 2021, reste à ce jour le principal suspect.

Tombée de rideau. Lundi 16 octobre, le Parquet de Toulouse a confirmé cesser les investigations concernant la disparition de Delphine Jubillar, l’infirmière de 33 ans qui s’était volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, dans le Tarn, et dont le corps n’a jamais été retrouvé. Son époux Cédric, suspect numéro un dans l’affaire, est en détention provisoire depuis plus de deux ans.

Un procès dont la date reste à déterminer

Les époux étaient en instance de divorce au moment de la disparition. En juin 2021, Cédric Jubillar a été mis en examen pour meurtre aggravé. Depuis, il est en détention provisoire à la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse.

Comme le précise FranceInfo, « les parties disposent désormais d’un certain délai pour faire d’éventuelles demandes et observations, avant que le parquet n’adresse ses réquisitions définitives aux deux juges d’instruction en charge de l’enquête et que le procès puisse avoir lieu ».

L’avocat du mis en examen a par ailleurs précisé avoir déposé une nouvelle demande de mise en liberté pour son client. Jusqu’à présent, aucune de ses requêtes n’a abouti.

