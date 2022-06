Help ! Je rêve que je trompe mon mec, ça veut dire quoi ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

Chère Daronne, Je suis avec mon mec depuis plusieurs années même si nous ne vivons pas sous le même toit. Depuis plusieurs nuits, je fais un rêve récurent, agréable, mais chiant. Dans ce rêve, je rencontre l’amour de ma vie qui -c’est là que le bât blesse- n’est pas mon mec. Un physique de rêve, mais aussi l’absence totale des défauts de mon mec (distance, froideur au lit…). À sa décharge, dans le rêve, je suis moi aussi en pleine forme, jeune, et l’argent n’est pas un problème. Dans mon rêve, l’intensité amoureuse est celle des premiers jours (ce qu’elle n’est plus). Je ne te raconte pas mon état au réveil. Heureusement que nous ne vivons pas sous le même toit parce que je suis partagée entre un sentiment intense de culpabilité et l’envie de retourner dans ce rêve. Dois-je aller voir un psy qui me prendra 200 euros pour me dire que c’est normal d’avoir des regrets quand on vieillit, mais qu’il faut se satisfaire de ce qu’on a ? Me faire lobotomiser pour arrêter de penser ? Qu’en penses-tu chère Daronne? PS: En parler à mon mec est impossible, chéri est jaloux et manque de confiance en lui. Évoquer le sujet amènerait la réponse : « alors tu veux me quitter, c’est ça ! » Anonyme

La réponse de la Daronne

Mon petit friand aux algues,

Est-ce que les rêves veulent vraiment dire ce qu’ils ont l’air de vouloir dire ? Je ne sais pas, ou alors ça voudrait dire que j’ai très envie de coucher avec Nicolas Sarkozy et ça, permets-moi fortement d’en douter. Même à un niveau très très inconscient, je pense franchement que je préfèrerais crever.

Les rêves ne sont que des hallucinations cheloues

Si tu savais le nombre de fois où j’ai rêvé que je trompais le daron, que je quittais le daron, que je n’aimais plus le daron, alors qu’au quotidien cette idée ne m’effleure jamais. Ou si peu.

Récemment, j’ai même rêvé que j’étais en couple avec le chanteur Garou (artiste qui au demeurant me fait le même effet qu’une tranche de pain de mie) et dans mon rêve, cette union me rendait folle de bonheur.

Quand je me suis réveillée, j’étais un peu perdue : pourquoi je ne ressentais pas ça au quotidien, H24, avec mon mari ? Devais-je prendre un billet pour le Québec ? Et pourquoi dans mon rêve Garou avait les yeux marrons et la tête de mon professeur d’EPS de 3e ? Tant de questions…

Heureusement, je peux en rire avec le daron en personne. C’est même devenu une blague entre nous : quelle personne improbable vais-je me taper en songe cette fois ? Et lui-même ne se prive pas pour me raconter ses aventures érotiques avec des femmes et des hommes qui ne sont pas moi. On sait que « ça ne veut rien dire ». Du moins quand tout va bien. J’y reviendrai dans mon paragraphe suivant.

Je ne veux bien évidemment pas dire que les rêves n’ont aucune signification, on sait aujourd’hui qu’ils servent à digérer et trier des événements passés. Mais on sait aussi qu’un rêve n’a pas forcément la signification qu’on pense qu’il a. Je sais, c’est méta.

Par exemple, en rêvant d’une grande histoire d’amour avec un nouveau mec, ton cerveau est peut-être simplement en train de revivre la pomme que tu as mangée à midi, symbolisée par le pantalon rouge dudit mec. Eh ouais. Freud pourrait t’expliquer tout ça mieux que moi. Malheureusement Freud est mort. C’est dommage.

C’est triste de se résigner dans la vie éveillée

Mais… quelque chose me chagrine dans ta lettre. Et ce n’est pas ton rêve, mais ce qui suit. Ta relation de couple là, elle n’a pas trop l’air de danser la carmagnole, non ?



Tu envisages dans tes conseils deux solutions qui te permettraient de continuer à te satisfaire de ce que tu as, bien sagement. Comme si la seule solution, c’était de te résigner à mener ta vie actuelle, en l’état, quoi qu’il arrive. Mais s’il y avait une troisième solution ?

Une solution où tu ne deviendrais pas jeune ni riche comme par magie (si je savais faire ce genre de trucs, t’inquiète pas que je ne serais pas en train de répondre à vos casse-têtes de couple com-pli-qués pour gagner ma vie), mais où tu pourrais quand même être épanouie ?

De quel changement tu as besoin, je n’en sais rien. Peut-être d’ailleurs que tu n’en sais rien non plus et ça, effectivement, un psychologue, qui ne coutera pas 200 euros, pourra t’aider. Je ne sais pas où tu vis, mais quitte à passer quelques semaines / mois sur liste d’attente, tu peux probablement trouver un professionnel de la santé mentale remboursé, ou partiellement remboursé qui t’aidera à faire le point.

C’est normal de rêver de sa jeunesse perdue, et de grincer des dents et du cœur quand en constatant que ton existence n’est pas celle dont tu rêvais, mais il ne faut pas que le « c’est normal, c’est la vie, c’est bien de la merde de toute façon » serve d’excuse aux situations toxiques pour s’envenimer.

Car tu sais quoi, rien que pour la probable réaction de ton mec si tu lui en parlais, j’ai envie de te dire :

Ma petite musaraigne, il y a des trucs qui doivent changer dans ton quotidien

Je ne sais pas si ton mec est sincèrement jaloux et susceptible, et que dans sa petite tête de mec il se dit sincèrement que souffrir fort le dispense à vie de la moindre remise en question, ou si c’est juste un petit manipulateur opportuniste de mes deux.

Mais écoute-moi bien (Ok lis-moi bien) : ni la jalousie, ni la confiance en soi, ne justifient que l’on ne laisse pas s’exprimer la personne qu’on aime. Alors, confronte-le, pour votre bien à tous les deux. Évidemment qu’il va te répondre des « Ouiiin ouiiin de toute façon je suis un nul qui fait tout nul » et autre « bouuuhouuu tu ne m’aimes plus bouuhbooouh. » mais ne te laisse pas avoir.

Fort à parier que s’il voit que tu ne te démontes pas, il acceptera finalement de t’écouter. Et si c’est non, bah peut-être qu’il aura eu raison après tout, et que tu finiras par le quitter. Mais si ça arrive, ce ne sera pas parce que tu t’es prise pour Madame Bovary.

Même si la vie rêvée de ton rêve n’existe pas, tu as quand même le droit au bonheur seule, ou en couple avec un.e partenaire qui ne te plombera pas. Et qui te kiffera même si tu n’es plus si jeune et que tu trimballes avec toi des kilos de bagage. Comme nous tou.te.s du reste.

Bon bah tu vois, finalement, c’est à ça aussi que peuvent servir les rêves WTF : nous faire nous interroger sur le réel.

Sur ce je te laisse, je vais faire une sieste, j’espère que je ne vais pas encore m’enjailler avec Kate Middleton, je te jure je commence à en avoir marre.

La bisette,



Ta Daronne

