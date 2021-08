Fans de labyrinthes et de Où est Charlie, ne manquez pas ce superbe jeu vidéo made in France

Des dédales fourmillant de détails à la manière d’une page d’Où est Charlie, une direction artistique époustouflante et de faux airs d’Arsène Lupin : c’est le programme de Labyrinth City !

À gauche s’agite la trompe d’un éléphant. À droite, un facteur vous fait signe. Derrière un pilier, un malfrat s’esquive. Et au-dessus de tout cela flotte un ballet de montgolfières. Nous ne sommes pas dans un album d’Où est Charlie, mais dans Labyrinth City, un jeu audacieux et co-créé par un studio français, à découvrir d’urgence !

Labyrinth City, la magie d’un dédale interactif

Adaptée de la série de livres japonais Pierre le Détective de Labyrinthes signée Hiro Kamigaki, Labyrinth City transpose le concept d’un dédale fourmillant de détails en un jeu vidéo dont l’originalité n’a d’égale que la beauté, qu’on doit à la direction artistique du studio lui aussi nippon IC4DESIGN.

Quelque part entre un film de Wes Anderson et une BD franco-belge de la première moitié du XXe siècle, le monde de Labyrinth City est suspendu dans un temps sans smartphones ni voitures électriques et ouvre à chaque tableau une fenêtre sur un univers vibrant.

Vous incarnerez Pierre, le fameux détective spécialisé en labyrinthes… et ça tombe bien : l’affreux jojo Monsieur X, qui vous nargue au coin de la carte affublé d’une cape et d’un masque façon Arsène Lupin, a volé un puissant artefact capable de tout transformer en labyrinthe !

À vous de courir à ses trousses dans des musées, villes, forêts où il vous faudra trouver votre chemin d’indice en indice, de témoin en témoin, parmi les culs-de-sacs, impasses, boucles sans fin et autres obstacles vous barrant la route.

Labyrinth City, un jeu pour qui ?

Si vous n’êtes pas spécialement douée pour vous repérer dans l’espace, Labyrinth City présentera quelques challenges (et je suis bien placée pour le savoir, puisque j’ai le sens de l’orientation d’un caillou myope). De tableau en tableau, la difficulté monte légèrement : les obstacles bougent, les échelles se font plus discrètes… ne vous étonnez pas si vous refaites trois fois le même chemin avant de repérer ce FOUTU passage qui vous a échappé !

Le jeu reste cependant très accessible, et puisqu’il est adapté de livres ludiques pour enfants, il est tout à fait logique qu’il puisse convenir aux plus jeunes. N’ayez donc pas peur de l’essayer en famille !

Co-produit par IC4DESIGN et le studio français Darjeeling, Labyrinth City — qui a bénéficié du soutien du CNC et de la région Île-de-France — se paie le luxe d’une délicieuse version française et d’une voix-off enjouée dont les intonations quelque peu surannées rappellent celles des dessins animés Les Aventures de Tintin, diffusée dans les années 1990.

Alors pour 11,99€, il serait dommage de ne pas vous perdre dans les merveilleux dédales de Labyrinth City !

Labyrinth City sur Steam (PC seulement), 11,99€

Labyrinth City sur Nintendo Switch, 11,99€

