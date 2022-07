Face au jour du dépassement, comment agir ?

Il avait reculé en 2020, pandémie mondiale oblige, puis était revenu à un niveau similaire à celui du monde d’avant l’année dernière. Le jour du dépassement, qui signifie que la population mondiale a épuisé les ressources que la planète peut produire en un an, tombe ce 28 juillet 2022, selon les mesures du Global Footprint Network.

En 2021, le jour du dépassement avait été calculé au 29 juillet. Nous sommes donc dans une toute relative constante depuis 2018, ce qui n’a absolument rien de rassurant.

À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2022, nous vivons donc à crédit. Au rythme où nous allons, il nous faudrait 1,75 planète pour absorber l’ensemble de nos besoins.

Alors que faire ? Le Global Footprint Network veut donner des ressources pour ne pas se limiter à effrayer tout le monde sans donner d’issues.

« Nous ne sommes pas du genre à voir cela comme la fin du monde. Nous ne sommes pas non plus excessivement optimistes, à vous dire qu’il faut “changer vos ampoules, et que tout ira bien”. Nous sommes réalistes. Quelque part entre les deux. »