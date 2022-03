En thérapie saison 2 tient-elle les promesses de la saison 1 ?

En Thérapie saison 2 sera diffusée à partir du 7 avril sur Arte, mais vous pouvez d’ores et déjà retrouver les 35 nouveaux épisodes sur la plateforme Arte TV. L’occasion d’explorer la psyché de nouveaux personnages, portés par la crème de la crème des acteurs français.

Choisir son psy, ça n’est pas toujours une partie de plaisir.

Difficile parfois d’accrocher à une méthode, un caractère, ou même un environnement qui sera propice aux confidences et à la fouille de votre psyché.

C’est notamment ce qu’expérimente Robin dans la saison 2 de l’excellente En thérapie, qui confirme son statut de série nécessaire.

En Thérapie saison 2, un procès et de nouveaux patients

En Thérapie saison 2 s’ouvre sur le visage de Philippe Dayan, psy dans la tourmente, qui a traversé le périph pour s’installer au Pré-Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis, loin de son ex-épouse.

Le Docteur Dayan doit bientôt comparaitre devant la justice, car la famille de l’un de ses anciens patients, Adel Chibane, tué lors d’un combat contre l’organisation Etat islamique en Syrie, l’accuse, entre autres, de ne pas l’avoir empêché de s’enrôler dans l’armée Kurde.

Dans le cabinet d’avocats où il passe un sale quart-d’heure, le procès s’avérant plus compliqué que prévu, Philippe met du temps à reconnaître l’avocate qui se tient en face de lui. C’est pourtant l’une de ses anciennes patientes, qu’il a reçu en thérapie 23 ans auparavant.

Celle-ci, qui porte manifestement une histoire lourde en son cœur, semble en vouloir à son ancien thérapeute.

Plus tard, Philippe Dayan est de retour derrière son bureau, pour accueillir ceux qu’on découvre comme ses nouveaux patients, parmi lesquels Robin, un petit garçon obsédé par le Covid et qui refuse de passer du temps chez son père, duquel sa mère veut divorcer, Lydia, une étudiante en archi qui essuie un grave problème de santé ou encore Alain, un chef d’entreprise dans la merde jusqu’au cou.

Vous l’avez constaté, entre la saison 1 et la saison 2 de En thérapie, 5 années fictives sont passées, centrant davantage les intérêts des personnages sur le Covid que sur les attentats du Bataclan.

L’occasion pour la série d’explorer de nouvelles pistes analytiques et scénaristiques, souvent pour le meilleur.

En thérapie saison 2, un casting splendide

Image tirée de En thérapie saison 2, via Arte

Comme dans sa première saison, la saison 2 de la série de Nakache et Toledano fait appel au gratin du cinéma français : Charlotte Gainsbourg, Jacques Weber, Suzanne Lindon, Eye Haïdara, avec quelques apparitions également de Pio Marmaï et Clémence Poésy.

À ce casting de haut vol s’ajoute un tout jeune acteur, Aliocha Delmotte, qui tient ici l’un des rôles principaux et enchante, comme la jeune Céleste Brunnquell avant lui.

Tous les enjeux de leurs personnages sont capturés par des réalisateurs d’envergure, dont chacun fabrique tous les épisodes d’un seul protagoniste. Ainsi, Agnès Jaoui s’occupe du cas Robin, Arnaud Desplechin de celui de Lydia, Emmanuelle Bercot de celui de Jacques Weber et Emmanuel Finkiel de celui de Philippe Dayan.

En résultent des épisodes qui évoluent avec cohérence, et permettent de développer un intérêt résolument sincère pour les patients du Docteur Dayan.

En thérapie, adaptation d’une immense série israélienne

Image tirée de En thérapie saison 2, via Arte

Si les premiers épisodes de En thérapie saison 2 nous ont éblouie, on émet seulement une réserve sur ses ressorts scénaristiques (la série est notamment écrite par Clémence Madeleine-Perdrillat). En effet et malheureusement, tout est assez prévisible dans En thérapie, dont on aurait aimé qu’elle nous surprenne davantage, ne serait-ce que dans l’approche du Docteur Dayan avec ses patients — Spider-Man comme point d’accroche avec Robin, ça sent un peu le cliché.

On aurait aimé que la série manie davantage l’art de la déroute, un peu à la manière de l’œuvre initiale israélienne, nommée BeTipul, qui a joui d’un beau succès dans son pays de diffusion, jusqu’à rayonner à l’international et donner vie à plusieurs adaptations, notamment en Argentine, aux États-Unis, au Japon, au Portugal et en Russie.

Ou à la manière de la version américaine, dont les premières saisons nous ont littéralement bluffée, emmenées par le brillant Gabriel Byrne et ses comparses Amy Ryan et Debra Winger.

Quoi qu’il en soit, En thérapie, d’ores et déjà disponible sur Arte TV, c’est sans doute l’une des meilleures séries françaises auxquelles on ait jamais eu droit, et ça, ça se fête par un visionnage intempestif des 35 nouveaux épisodes !

Voir En thérapie saison 2 sur Arte TV

Crédit photo à la Une : Image tirée de En thérapie saison 2, via Arte