Bear Grylls revient dans une nouvelle série avec un max de stars

Le 17 janvier 2020

Lectrice, je suis heureuse de t’annoncer que ça y est, je sais désormais comment occuper mes dimanche après-midi pour les semaines à venir.

Je me mettrai bien au fond de mon lit, sous ma couette, là où aucune bête sauvage ou insecte démoniaque ne pourra m’atteindre, et je bingerai En Pleine Nature avec Bear Grylls, la nouvelle série de la chaîne National Geographic.

Le premier épisode sort le 27 janvier, qui me suit ?

En Pleine Nature avec Bear Grylls, le retour de ma passion

Tu connais Bear Grylls ? Mais si tu sais, celui qui se met du pipi sur la tête et qui le boit parfois aussi depuis une peau de serpent mort.

Bear Grylls, c’est le mec de Man VS Wild, émission dans laquelle il démontre comment survivre à des environnements et des situations extrêmes pour l’homme.

Il est vraiment trop fort, Bear Grylls.

J’ai hâte de le voir revenir sur mon petit écran, mais cette fois pour expliquer à des stars comment se débrouiller loin des strass et des paillettes, face à notre indomptable nature.

Une tripotée de stars intègre En Pleine Nature avec Bear Grylls

Si tu n’étais pas convaincue que Bear Grylls est la meilleure personne zinzin de cette planète, lectrice, tu le seras peut-être quand je t’annoncerai qui viendra faire l’émission avec lui.

Au programme, des tête à tête croustillants avec l’actrice et mannequin Cara Delevigne, Armie Hammer (Call Me by Your Name), Brie Larson (Room, Captain Marvel), ou encore Channing Tatum (Magic Mike).

Et la liste s’étend encore !

Dès que j’ai les premières images, je reviens vers toi, lectrice, car je place beaucoup d’espoirs dans ce programme.

Rendez-vous le 27 janvier sur National Geographic pour le premier épisode !

