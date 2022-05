Émile Daraï, le gynécologue accusé de viols, renonce à participer au congrès Pari(s) Santé Femmes

Accusé de viols et de violences gynécologiques par de nombreuses patientes, le Pr. Émile Daraï, gynécologue spécialiste de l’endométriose, devait pourtant participer à un congrès majeur sur la santé des femmes. Mais la mobilisation de féministes l’a fait plier.

Ce congrès sur la santé des femmes a failli se transformer en vaste théâtre de l’impunité des hommes en matière de violences sexistes et sexuelles. Du 11 au 13 mai 2022, se tient dans la capitale française le Pari(s) Santé Femmes dont l’intervention programmée du professeur Émile Daraï a mobilisé les féministes.

Un gynéco qui fait l’objet de 25 plaintes pour viol, viol sur mineure et viol en réunion

En effet, comme on vous le soulignait sur Madmoizelle, plus d’une centaine de femmes a signalé ces dernières années auprès de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) des faits de violences verbales, physiques, et sexuelles commises par ce gynécologue spécialiste de l’endométriose. Celui-ci serait même visé par 25 plaintes au pénal pour viol, viol sur mineure et viol en réunion.

Bravo à cette étudiante en médecine qui dénonce les violences gynécologiques dont elle a été témoin pendant son stage à l’hôpital Tenon AP-HP à Paris ⚠️



💜 Parler c’est refuser d’être complice. Vous aussi témoignez !#StopOmerta @HopitalTenon 1/2 pic.twitter.com/82gcyhC8E1 — Stop aux Violences Obstétricales&Gynécologiques (@StopVOGfr) September 13, 2021

« Le Pr. Émile Daraï a décidé d’annuler sa participation à Pari(s) Santé Femme »

C’est pourquoi, de nombreuses féministes, en particulier celles du collectif Stop aux Violences Obstétricales & Gynécologiques, ont appelé dès le 8 mai 2022 à se mobiliser contre l’invitation d’Émile Daraï à ce congrès sur la santé des femmes.

Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), qui participe à l’organisation de l’événement, a d’abord campé sur ses positions, dans un communiqué de presse rendu public, plaidant que « le Pr E. Daraï n’a pas, à ce jour, été condamné par la justice française et que la présomption d’innocence est un principe fort de notre pays ».

Mais le CNGOF vient de révéler le 10 mai 2022 un nouveau communiqué, annonçant que le gynécologue renonçait finalement à participer au congrès :

« Pour préserver le plus grand congrès annuel français consacré à la santé des femmes, le Pr. Emile Daraï a décidé d’annuler sa participation à Pari(s) Santé Femme (PSF). »

Bravo de préserver la tranquillité et le ronron de votre colloque.



On aurait préféré que ce soit afin de ne pas faire violence aux victimes d’un homme accusé par plusieurs femmes de viol. https://t.co/1HSs0nZJWR — Mathilde Viot 🌈 🌿🚩 (@ViotMathilde) May 10, 2022

L’enquête judiciaire suite aux 25 plaintes contre le professeur Émile Daraï est toujours en cours.

Crédit photo de Une : pexels-jonathan-borba-3279197