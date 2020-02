Donald Trump est acquitté et ne sera pas « impeached »

Je ne sais pas, c'est une théorie qui circule en ce moment, comme quoi on a une nouvelle crise économique qui se profile, bien pire que celle de 2008, mais je ne sais pas quel crédit je dois accorder à ça. C'est vrai que certains voyants étaient au rouge il y a quelques mois, mais toutes les conditions n'étaient pas réunies non plus...



Mais au delà de ça, les chiffres montrent quand même que les Américains les plus précaires s'appauvrissent de plus en plus, et les restrictions mises en place par Obama après 2008 ayant sautées, rien n'empêche les banques de profiter de la situation pour recommencer à pousser les gens à prendre des crédits pour tout et n'importe quoi, peu importe leur solvabilité... C'est peut être même déjà en cours sans qu'on le sache...