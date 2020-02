J’ai couché avec un ami… est-ce la fin d’une amitié ? Le début d’un couple ?

Publié le 15 août 2018

En tant que fille hétéro qui a toujours été entourée de beaucoup de mecs hétéro, la question de l’amitié fille/garçon m’a toujours turlupinée.

Est-ce VRAIMENT possible ? Ou est-ce que si je demandais à n’importe lequel de mes potes mecs s’il voulait coucher avec moi… il dirait oui ?

Dans le doute, je n’ai jamais demandé. Et je crois sincèrement avoir près de moi des amis qui n’ont jamais eu aucune arrière-pensée. Heureusement.

Mais est-ce que « amitié » exclut forcément « rapports sexuels consentis » ?

J’ai couché avec un pote

Pendant toutes mes années lycée, j’ai fait partie d’un groupe de potes comptant une douzaine de personnes. Six filles pour six garçons. Toujours ensemble, en toutes circonstances : si l’un·e était invité·e à une soirée, il fallait compter les onze autres.

Je me rends compte, avec le recul, que dans cette période un peu floue d’expérimentations et de passage à l’âge adulte, on a tou·tes plus ou moins flirté les un·es avec les autres…

Souvent sur le ton de la rigolade, et parfois avec un peu plus de sérieux.

Ok, j’avoue, c’était un peu Les Feux de l’Amour. Et… j’ai fini par coucher avec un pote.

Benjamin et moi étions voisins, et très bons amis depuis 4 ans. J’avais l’habitude de dormir chez lui après certaines soirées trop arrosées, sans qu’il ne se passe jamais rien de suspect.

Après une fête plutôt réussie, et sans trop savoir pourquoi, j’ai ressenti l’envie de dormir avec lui. Alors j’ai menti, prétextant que je n’avais pas les clés de chez moi, et nous avons passé la nuit ensemble.

Et cette fois, ça a dérapé.

Coucher avec un ami, entre amour, désir et amitié

Ont suivi plusieurs semaines pendant lesquelles nous couchions ensemble. Sans parler de couple, mais avec une complicité amicale telle que très vite… les lignes se sont brouillées.

Je ne savais plus si je l’aimais comme un ami, ou comme un amoureux.

Je crois que je ressentais le besoin de clarifier notre situation. Besoin de mettre des mots sur notre relation pour la ranger dans une case.

Alors j’ai fini par sortir l’étiquette couple pour la coller sur notre front… parce que non, on ne couche pas avec un simple ami ! Enfin je crois ?

Devenir un couple a gâché notre relation

Et comme on pouvait s’y attendre, être en couple, ça a tout fait foirer.

On a commencé à se sentir obligés. Obligés de sortir, obligés de se dire des choses, obligés de ressembler à un couple modèle. Bref, obligés.

Notre relation extra-amicale a duré 2 ans, à la fin desquels on a dû se rendre à l’évidence : ça ne marchait pas, et ça sonnait faux.

La rupture a été très dure à encaisser. Le plus dur étant de partir du principe qu’elle marquerait forcément la fin de notre amitié.

Est ce que des parties de jambes en l’air valaient vraiment le coup de briser une telle complicité ?

Retrouver une relation saine quand on couche avec un ami

Dans notre cas, on est donc passés par plusieurs mois de coupure. Il nous fallait du temps pour sortir de nos habitudes de sex friends et de couple.

Il m’a fallu du temps pour me dire que c’était terminé. Fini les dodos dans son lit, fini les soirées entières chez lui. On avait besoin l’un comme l’autre de retrouver notre place dans notre groupe d’ami·es.

Après plus d’un an sans trop se parler, on a fini par reprendre doucement contact. D’abord en se recroisant en soirée, puis en recommençant à discuter.

Il me manquait. Mais j’avais besoin de m’assurer qu’il n’y avait plus aucune ambiguïté.

Aujourd’hui, 5 ans après, Benjamin et moi sommes toujours amis. Nous nous voyons régulièrement, et nous avons une relation très saine.

J’ai même du mal à le compter parmi mes ex, puisque pour moi il a toujours été un ami avant d’être quoi que ce soit d’autre !

C’est quelqu’un avec qui je peux parler de tout, sans gêne, sans filtre, et à qui je fais entièrement confiance, et que je n’aurais aucun mal à présenter à mon copain.

Il n’y a pas l’ombre d’une gêne, et pas l’ombre d’un questionnement sur nos sentiments ni nos intentions !

Amour, amitié, sexe… il n’y a pas de relation-type !

Pendant mon adolescence, j’avais une vision très manichéenne des relations. Soit on est ami·es, soit on est en couple, soit on est ex.

Avec le recul, je me rends compte que c’était difficile pour moi de dissocier l’amour romantique de l’amour amical et de l’attirance sexuelle. J’étais toujours là à me demander « pourquoi j’aime autant ce garçon ?! ».

Aujourd’hui je me rends compte que chaque relation est différente, puisque chaque être humain est différent. Et surtout qu’il y a un panel infini d’émotions, d’attirances, d’amours, et qu’il ne sert à rien de vouloir les classer !

Tant qu’il y a du dialogue et de la bienveillance, tout est possible !

Et toi, tu penses que c’est possible d’avoir une relation saine avec un·e ami·e quand le sexe s’invite dans l’équation ?

