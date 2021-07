Au fait, ça se termine comment Modern Family ?

Après 11 saisons, la série comique américaine a tiré sa révérence l’année dernière. Attention, nous allons ici vous raconter la manière dont elle se termine, alors si vous ne voulez être spoilée, il vaut mieux passer votre chemin, pour le moment.

Article initialement publié le 9 avril 2020

Il y a un peu plus d’un an maintenant, le tout dernier épisode de Modern Family, cette série américaine absolument géniale, avait été diffusé aux États-Unis. Elle existait depuis 2009, et plus de 10 après, ça y est, elle se terminait, enfin.

Le show avait remporté un Golden Globe pour la meilleure série télévisée comique, cinq Emmy Awards pour une série comique exceptionnelle, quatre prix Screen Actors Guild pour la performance exceptionnelle dans une série comique et de nombreuses autres nominations. Pas mal, non ?

Mais c’est pas tout ça d’en parler, est-ce que vous voulez connaitre la fin de l’histoire pour les familles Pritchett, Dunphy et Delgado ?

Avant tout, une petite vidéo pour vous rappeler tout ce qui a pu se passer pendant 11 saisons :

La fin de Modern Family pour la famille Pritchett

Cam et Mitchell, la famille homoparentale, quittent la Californie où vivent tous les protagonistes de la série.

Cam devient entraîneur-chef de football dans une université du Missouri – ce qui en fait le premier entraîneur ouvertement gay dans un programme universitaire.

Mitchell, Lily (qui est une adolescente à présent) et le petit dernier Rexford, leur enfant adoptif, suivent Cam dans ce nouvel État, et donc dans une toute nouvelle maison.

Mitchell soutient Cam à donf dans son nouveau boulot et envisage, avec son expérience d’avocat, d’obtenir un poste de juge, ce qui pourrait être l’étape la plus logique dans l’évolution de sa carrière.

La fin de Modern Family pour la famille Delgado

Jay est à la retraite et Gloria travaille à plein temps dans l’immobilier avec Phil, métier dans lequel elle s’épanouit.

Manny, quant à lui, est sur le départ : il va faire un long voyage avec son père autour du monde.

Joe, le petit dernier, semble être toujours autant un petit démon, mais bon vu ses parents, ça parait assez logique. Les chats ne font pas des chiens, paraît-il.

Jay a décidé de consacrer son temps libre à la maîtrise de la langue espagnole pour sa femme Gloria, et il lui fait une belle surprise en acceptant de la rejoindre pour un été en Colombie, son pays natal.

La fin de Modern Family pour la famille Dunphy

Claire commence son nouveau boulot comme PDG d’une entreprise de stockage et de conteneurs. Phil poursuit sa carrière d’agent immobilier avec Gloria.

Mais le couple décide de se lancer dans un projet énorme et qu’ils n’avaient pas pu réaliser avant d’avoir des enfants : faire un road-trip en camping-car dans tout le pays. Leurs enfants sont tous des adultes maintenant, c’est le bon moment pour eux.

Alex, la petite génie de la famille, sort avec son collègue Arvin et a déménagé en Suisse, à Genève, pour des travaux de recherche.

Luke annonce qu’il a été accepté à l’université de l’Oregon. Comme quoi, tout arrive.

Et attention, bouquet final : Haley et son mari Dylan (!!!), ainsi que leurs jumeaux Poppy et George (!!! whaaat, ils ont eu des jumeaux ??), emménagent dans l’appartement précédemment occupé par Mitch et Cam.

Haley s’éclate dans son job, tout va bien pour elle. Celle pour qui on n’avait pas trop d’espoir quant à une possible réussite de vie prouve que tout le monde avait tort, well done.

En fait, c’est ça qu’il faut retenir : tout est bien qui finit bien, et pour tout le monde. C’est beau, ça change un peu des autres séries qu’on peut avoir l’habitude de regarder.

Je ne sais pas vous, mais moi ça va carrément me manquer Modern Family. Bon, rassurons-nous, il y aura toujours des tonnes d’autres séries à regarder.



À lire aussi :





Alerte coup de vieux : que devient le casting de « Sous le soleil » ?