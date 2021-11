Ce casque audio ne vous donnera pas de fil à retordre et il à moins de 80 €

Le casque Bluetooth à la cote! Vous pouvez écouter votre musique librement sans avoir à passer un quart d’heure à démêler des nœuds de fils. C’est l’objet incontournable du quotidien et Sony vous propose son modèle abordable avec réduction de bruit à -20%.

Dans les années 80/90 apparaît le Walkman et devient alors la pierre fondatrice de la musique nomade. Son casque audio proposait une qualité d’écoute vraiment pas ouf, mais permettait à la musique d’être transportable.

La technologie a continué d’évoluer dans ce sens : belle ergonomie, une autonomie et des performances sonores dignes de ce nom, mais aussi et surtout le Bluetooth. Plus besoin de résoudre un casse-tête en démêlant des fils à chaque fois que l’on a envie d’écouter de la musique. Le Bluetooth assure une grande liberté et plus de confort.

Le casque Bluetooth a su trouver une place de taille dans notre quotidien en nous accompagnant tout au long de la journée. On peut le porter fièrement dans la rue, dans les transports ou même au travail. Plus résistant que des écouteurs, son confort et l’absence de fils lui permettent d’être le compagnon idéal lors de vos séances de sport.

Grâce à l’isolation qu’il propose, le casque nomade offre une bulle de décompression. Il est le meilleur moyen de s’accorder du temps pour soi : que ce soit pour écouter de la musique ou regarder une nouvelle série, le casque Bluetooth offre des moments de détente et peut aussi vous aider à rester concentré.

Pour toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas se mettre dans le rouge avec un casque qui coûte quelques centaines d’euros, la Fnac propose -20% sur le casque Bluetooth à réduction de bruit de Sony.

Ce casque Bluetooth va vous brancher

Grâce à ce casque, Sony vous propose de profiter au mieux de votre musique sans vous ruiner. Sa technologie de réduction de bruit vous offre le plaisir d’écouter ce que vous voulez sans être dérangé par ce qui vous entoure. Pour une meilleure isolation, le casque est doté d’oreillettes englobantes et confortables.

L’oreillette droite est composée de plusieurs boutons pour contrôler le casque. Deux boutons pour gérer le volume, et un bouton multifonctions. Il sert à lancer, mettre sur pause, répondre à un appel en un clic. Deux clics pour passer la chanson suivante et trois clics pour revenir en arrière. Toujours à droite, vous trouverez aussi un bouton qui vous permet de gérer le mode de réduction de bruit. Ce casque est aussi compatible avec les assistants vocaux (Google Assistant / Siri) pour tout contrôler par la voix.

Son design est fin et léger (223g), mais comme tous les casques, sa taille ne lui permet pas de ranger facilement. Point en moins, Sony n’inclut pas de pochette de rangement. Il est livré uniquement avec un câble mini jack (écoute filaire possible) et son câble de chargement.

Ce casque vous permet de bénéficier de 35 h d’autonomie en Bluetooth avec la réduction de bruit active. Son gros plus c’est sa fonction de charge rapide. Si vous êtes pressé, il suffit de 10 minutes de charge pour une heure d’écoute.

Le casque Bluetooth à réduction de bruit Sony en bref :

La technologie de réduction de bruit : profitez de votre musique sans être dérangé par ce qu’il y a autour

Compatible avec les assistants vocaux de Google et d’Amazon

35 h d’autonomie et fonction de charge rapide

La Fnac vous offre -20% sur ce casque Bluetooth Sony. Il est disponible dès aujourd’hui pour 79,99€ au lieu de 99,99€.

