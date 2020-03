Isolés pour une télé-réalité, ils découvrent le coronavirus en direct

Big Brother est, à l’origine, une émission de télé-réalité néerlandaise qui existe depuis 21 ans.

Le concept est simple : des candidats sont enfermés dans une maison et doivent se supporter les uns les autres en réalisant de temps à autres des défis.

Chaque semaine, ils sont confrontés aux votes du pays et certains doivent partir.

En gros, il s’agit globalement du même principe que Loft Story et autres Secret Story, que tu connais sans doute.

Et bien sûr, l’émission s’est exportée dans d’autres contrées, dont l’Allemagne…

Des candidats de télé-réalité découvrent en direct la gravité du coronavirus

Depuis plusieurs semaines, le monde entier est plongé dans une certaine angoisse due au coronavirus.

Devant un problème de santé publique mondiale, les populations sont priées de rester chez elles pour ne pas risquer de propager une épidémie déjà extrêmement rapide et meurtrière.

Si la planète entière est ultra-connectée aux informations et aux réseaux-sociaux pour s’informer et comprendre les tenants et aboutissants de cette crise globale, il y a quelques personnes, en Allemagne, qui n’ont pas été tenues informées sur cette actualité inédite et grave.

En effet, l’émission Big Brother version germanique a pris la décision de ne pas informer ses candidats et candidates sur la réalité du monde extérieur.

Mais devant la pression publique, la chaîne privée allemande Sat.1 a ENFIN décidé de mettre un terme à l’indécence de la situation.

Ainsi, le 17 mars, le présentateur Jochen Schropp a révélé aux candidats, avec l’appui d’un médecin, que l’Allemagne était désormais touchée, et de manière importante par le coronavirus.

On leur diffuse ainsi des images des rues, on les informe que les frontières sont fermées, on leur donne le nombre de morts etc., une vidéo les renseigne sur les mesures d’hygiène à respecter.

Les visages sont inquiets et choqués.

L’une des participantes, aide-soignante, se met à pleurer, révélant que sa mère est atteinte d’une maladie des poumons et qu’elle est donc une personne à risque.

Mais le présentateur essaie de rassurer le groupe et explique : « on va vous diffuser à tous des messages rassurants de vos proches, familles et amis ».

Le silence de Big Brother est affligeant

Comment expliquer une telle cruauté ?

L’émission se cache derrière son concept, expliquant qu’une information ne sera transmise à un candidat ou une candidate qu’en cas de décès ou de maladie d’un « parent très proche ».

Personnellement, je reste comme deux ronds de flan devant la décision qu’a prise la chaîne de passer l’actualité mondiale sous silence.

Non seulement les candidats n’ont pas été informés, mais en plus, la chaîne a demandé à certains autres de mentir !

En effet, si la majorité des participants sont enfermés dans cette maison depuis février, 4 autres n’ont rejoint l’équipe qu’au début de ce mois-ci avec une consigne : garder le secret sur l’état de l’Allemagne.

On a franchi un cap dans l’indécence et la gravité, d’autant que le pays est l’un des plus gros foyers européens du virus et que Cologne, ville où est filmée Big Brother est l’épicentre allemand de sa propagation…

Mais la chaine a préféré maintenir son concept, quitte à s’attirer des foultitudes de critiques de la part du public.

Il parait que toute publicité est bonne à prendre…

Jamais, en tout cas, émission n’aura mieux porté son titre, car tout cela a vraiment des airs de dystopie à la 1984, dans laquelle Big Brother porte atteinte aux libertés fondamentales des individus.

